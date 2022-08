Vigevano: appartamento trasformato in pollaio, allevava quaglie e anatre per mangiarle

A Vigevano, provincia di Pavia, una donna ha pensato bene di trasformare il suo appartamento in un pollaio, allevando quaglie e anatre per mangiarle. Come? Ah no, non si può fare?

di Manuela 12 Agosto 2022

Andiamo a Vigevano, in provincia di Pavia, perché una donna intraprendente ha deciso di trasformare in pollaio il suo appartamento, allevando quaglie e anatre per mangiarle. Cosa che sarebbe solo leggerissimamente vietata (tanto quanto mettere un wc direttamente in cucina, ma quella è un’altra storia).

La Polizia locale, quella del comando di via San Giacomo, ha trovato nell’appartamento in questione 20 quaglie in una stanza e 19 anatre in altri due locali. L’appartamento, sito nel centro storico di Vigevano, in via Riberia, era stato segnalato dai vicini di casa della donna: da lì, infatti, emanava un cattivo odore.

Così i poliziotti del Nucleo Decoro sono giunti sul posto e, immaginiamo alquanto stupefatti, si sono trovati di fronte a una quarantina di volatili. Oltre a ciò, hanno subito notato le pessime condizioni igieniche della casa: il pavimento era, infatti, ricoperto di segatura mista agli escrementi degli animali.

La donna ha provato a giustificarsi spiegando che le quaglie e le anatre venivano allevate in casa per autoconsumo, cioè per essere poi mangiate dalla famiglia, ma i poliziotti sono stati irremovibili: prima le hanno comminato una multa e poi le hanno ordinato di pulire, mettere in ordine e sanificare l’appartamento. Non è dato sapere se nella faccenda siano stati interpellati anche i Servizi Veterinari dell’Asl di riferimento.