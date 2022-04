Vincenzo De Luca: “A Pasqua togliamo la mascherina solo per mangiare la pastiera”

di Manuela 15 Aprile 2022

Dal governatore della Campagnia, Vincenzo De Luca, arriva un monito per questa imminente Pasqua 2022: potremo toglierci la mascherina solo per mangiare la pastiera.

Il governatore non lo ha esplicitato, ma ipotizziamo che potremo levarcela anche per mangiare uova di cioccolato, colomba e forse anche l’agnello.

Scherzi a parte, l’appello di De Luca è rivolto alla sicurezza: la sua preoccupazione è che in molti si sentano più liberi, ma il problema del Covid è più che mai presente. Per questo durante un incontro con la stampa a Palazzo Santa Lucia, ha ricordato che non servono leggi nazionali in quanto in Campania, soprattutto in città, è ancora obbligatorio l’uso della mascherina.

Il governatore ha poi sottolineato le sue preoccupazioni per quanto concerne il rischio di diffusione del contagio da Covid durante queste feste pasquali. Per questo consiglia di togliersi la mascherina solamente quando si mangia la pastiera (ok, sappiamo quale sarà il dolce che De Luca porterà a tavola a Pasqua), in quanto ci sono ancora migliaia di contagi e ci sono ancora centinaia di positivi intorno a noi.

De Luca ha sottolineato che in Campania ci sono meno ricoveri, questo è vero, che i sintomi sono più lievi, ma anche che ci sono problemi nei reparti ordinari: attualmente sono pochi i posti occupati in terapia intensiva, mentre nei reparti ordinari i numeri si ostinano a non scendere. Il che rende ancora più complicata l’assistenza per i malati non Covid.

Quindi il suo consiglio è: continuare a usare la mascherina (tranne se mangiate la pastiera, anche se, ad onor del vero, con la FFP2 è possibile riempirla di cibo e ruminare come dei bovini tenendo su la mascherina, mai provato con le patatine al cinema?), indossarla anche se si fa movida e usarla anche in entrata e uscita da scuola.