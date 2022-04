Pasqua 2022: il 66% degli italiani continua a preferire il menu tradizionale

Anche in questa Pasqua 2022 gli italiani non si smentiscono: il 66% continua a preferire il menu tradizionale (con l'immancabile agnello).

di Manuela 15 Aprile 2022

Cosa mangeranno in questa Pasqua 2022 gli italiani? Beh, il solito, tanto per cambiare: il 66%, infatti, ha dichiarato che metterà in tavola il menu tradizionale.

Per il 96% degli intervistati, però, la spesa massima dovrà essere di 200 euro e di questi il 53% prevede di non spendere più di 100 euro. A dominare i dolci pasquali sarà, come sempre, l’uovo di cioccolato: per il 46% degli utenti è un regalo da fare a qualsiasi età. La colomba deve mettersi l’anima in pace: sarà preferita solo dal 26% degli italiani, superata anche dal 28% dei dolci della tradizione locale.

Immancabile, poi, la carne di agnello sulle tavole degli italiani a Pasqua: un italiano su cinque preparerà una portata a base di carne d’agnello.

Questa ricerca è stata realizzata dalla tech company ShopFully. Fra gli altri dati emersi, veniamo a sapere che circa il 95% degli italiani comprerà i prodotti per il pranzo di Pasqua nei supermercati, mentre gli acquisti last-minute verranno fatti nei mercati rionali per l’8% e nei negozi specializzati per il 4%.

Otto italiani su dieci, poi, si informerà online tramite volantini digitali pe scovare le offerte migliori. Il 21%, però, aspetterà l’ultimo momento per decidere se preparare portate della tradizione o alternative vegetariane. Infine il 77% degli italiani organizzerà il pranzo di Pasqua con i parenti, preferendo così un pranzo in famiglia al posto di andare al ristorante.