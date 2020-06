Vincenzo De Luca: pub campano trasforma i suoi tormentoni in panini

Le frasi tormentone di Vincenzo De Luca diventano dei gustosi panini, in un pub di Torre del Greco. Avete presente gli iconici discorsi del presidente della Regione Campania? Quegli appuntamenti periodici in cui analizzava, durante il lockdown, la situazione del Coronavirus e la posizione della Regione Campania con un linguaggio un tantino colorito? Ecco. Grazie a quei video, Vincenzo De Luca è riuscito nella non semplice missione di diventare un idolo del web (con tanto di videogioco à la Super Mario Bros).

E come ogni idolo che si rispetti, ora anche De Luca ha la sua linea di panini dedicata. L’idea è del Mac Lir, pub di Torre del Greco, che ha messo in menu cinque panini e un dolce ispirati alle frasi più divertenti utilizzate nei discorsi del presidente della Regione.

Ed ecco che in questo pub si può ordinare uno dei “De Luca’s Buns”: il “Fratacchione” (con Hamburger, provolone del monaco, verdure grigliate e pomodori secchi) o il “Cinghialone” (hamburger di cighiale, parmigiana bianca e patatine); il “Portaseccia“ o l’“Anti assembramento” (hamburger con formaggio, cipolla caramellata e insalata) e, naturlamente, il “Lanciafiamme” (salsiccia, formaggio al pepe verde, funghi e salsa al peperoncino). Nello speciale menu dedicato a Vincenzo De Luca c’è anche un dolce, il “bunny Toast”.

Di certo, il presidente della Campania non potrà arrabbiarsi più di tanto: l’operazione non è solo una simpatica trovata commerciale, ma anche un’iniziativa benefica: per la vendita di ogni panino “De Luca’s buns” il pub donerà un euro al banco alimentare.

[Fonte: Napoli Today]