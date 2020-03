Vino, annullato VinNatur Tasting: la fiera del vino naturale di Gambellara slitta al 2021

L’epidemia da Coronavirus fa saltare un’altra importante manifestazione: slitta al 2021 VinNatur Tasting, la fiera del vino naturale che si sarebbe dovuta tenere a Gambellara dal 13 al 15 giugno 2020 negli spazi del Show-room Margraf.

Tramite una nota stampa, l’organizzazione ha fatto sapere a tutti che, a causa del protrarsi dell’emergenza Covid-19 e dell’instabilità del periodo, l’edizione di quest’anno della fiera del vino naturale non si farà: l’appuntamento sarà, dunque, per il prossimo anno.

Il rinvio al 2021 di VinNatur Tasting a Gambellara, in provincia di Vicenza, è dunque ufficiale. L’associazione Vin Natur ha reso noto che a causa della gravità e dell’incertezza dell’attuale situazione sanitaria provocata dal Sars-Cov-2, a seguito delle necessarie consultazioni con i soci, è stato deciso che la decisione più saggia e responsabile al momento fosse quella di dare appuntamento con VinNatur Tasting nel 2021.

Salterà dunque la 17esima edizione di quest’anno: per 15 edizioni la kermesse si era tenuta a Villa Favorita e solo con la 16esima dello scorso anno, la manifestazione si era spostata nello Show-room Margraf di Gambellara.

Fra gli altri importanti eventi cancellati o che slittano per quest’anno ricordiamo anche l’annullamento di Vinitaly 2020, lo slittamento di Cibus 2020 (per ora spostato a settembre 2020, ma bisognerà vedere come andrà la pandemia e le restrizioni previste) e la cancellazione di Prowein 2020.