Vino e prodotti alimentari: maxi sequestro in tutta Italia grazie all’operazione Crepuscolo

di Manuela 2 Maggio 2022

Maxi sequestro in tutta Italia di vino e prodotti alimentari vari: è il risultato dell’operazione Crepuscolo portata avanti dai Carabinieri dei Reparti Tutela Agroalimentare (R.A.C.).

L’operazione ha esaminato 30 attività sparse in tutta Italia, rilevando 25 illeciti amministrativi e 6 penali. Il tutto ha fatto sì che, alla fine, venissero sequestrate 9 tonnellate di prodotti alimentari, fra carne, salumi, formaggi e dolci, 2.018 litri di aceto e 300 litri di vino (il valore di mercato di tutti i beni sequestrati si aggira sui 127mila euro).

Si parte dalle province di Torino e Modena: qui sono stati denunciati i titolari di due imprese commerciali con l’accusa di frode in commercio aggravata. Le aziende compravano salumi (anche a marchio protetto), preconfezionati sottovuoto con termine minimo di conservazione vicino alla scadenza o già superato e poi li rietichettavano, mettendo un termine minimo di conservazione posticipato. In questo caso sono stati sequestrati 193 kg di salumi. Sempre rimanendo a Torino, poi, in diverse aziende dolciarie sono state sequestrate 639 confezione di Colombe Pasquali e 2.228 etichette non conformi ai disciplinari di marchi di tutela delle Nocciole di Piemonte IGP e del Pistacchio Verde di Bronte DOP.

Spostandoci in provincia di Venezia, qui, in un’industria alimentari, sono state sequestrate 6.800 confezioni di prodotti a base di formaggio (peso totale di 1.143 kg e valore di 27mila euro) e 87mila guaine con riferimento all’Asiago DOP. Le accuse sono state di indebito utilizzo e indicazione della denominazione protetta in mancanza delle necessarie autorizzazioni.

Andiamo, ora, in provincia di Bolzano, Padova e Piacenza. Qui sono stati sequestrati 5.261 prodotti di salumeria presso 3 salumifici per un valore di 70mila euro: mancavano in etichetta le indicazioni obbligatorie di origine della carne suina lavorata.

E ancora: in provincia di Iperia, in un’aziena olearia, sono stati sequestrati 2.018 litri di Aceto di vino da Chianti DOCG (valore 11mila euro) per aver usato i termini DOC, DOP, DOCG e IGP nell’etichetta dell’aceto, cosa vietata dalla normativa sul vino.

Sempre in tema di vino, ci spostiamo a Salerno: qui sono stati sequestrati 300 litri di vino rosso in un’azienda vinicola in quanto non solo mancavano alcune indicazioni obbligatorie in etichetta, ma rispetto alla giacenza contabile era presente un’eccedenza.

Infine a Reggio Calabria il titolare di un’azienda alimentare è stato denunciato con l’accusa di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione. Più precisamente sono stati sequestrati 150 kg di carne bovina conservata in una cella frigo con gravi carenze igienico-sanitarie 1 1.560 kg di formaggio per mancanza di tracciabilità. Inoltre al titolare sono state comminate multe amministrative per un valore di 65mila euro.