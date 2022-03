Vino: Fast Time ha acquisito 900wine, azienda di spumanti

di Manuela 22 Marzo 2022

Si torna a parlare di shopping fra grandi aziende, questa volta nel settore del vino: Fast Time ha, infatti, acquisito 900wine, azienda di spumanti di stanza nel Valdobbiadene.

Un po’ di contestualizzazione: Fast Time S.r.l. è un’azienda per la sua attività di importazione e distribuzione di marchi di fama internazionale soprattutto nei canali GD e DO. 900wine, invece, è un’azienda wine 2.0 di spumanti realizzati tramite il metodo Charmat.

Non è certo un caso che queste due realtà si siano incontrate. 900wine era nata grazie all’idea di Andrea Tommaso D’Aietti e Yari Muzzolon, cofondatori dell’agenzia di digital marketing Lhub Agency. I due, supportati dall’amico Antonio Martelli, avevano deciso di fare una specie di esperimento di marketing, creando da zero un brand nel settore enologico e cercando di fargli avere successo in poco tempo sfruttando le loro strategie digitali.

Ecco dunque che nasce 900wine che, come nelle intenzioni dei fondatori, in pochi anni è arrivata a farsi conoscere a livello internazionale. Attualmente all’anno l’azienda produce 150mila bottiglie vendute in 15 Paesi fra cui anche Canada, Perù, Portogallo, Svizzera e Taiwan.

900wine vanta poi anche un record: è stata la prima etichetta italiana a diventare un NFT, proponendo 900 pezzi di digital art in 3D in edizione limitata. Inoltre sempre di 900wine è anche l’idea di creare etichette luminose per far brillare le bottiglie al buio.

Grazie a questa acquisizione, Fast Time potrà ampliare il proprio portfolio: 900 wine andrà ad affiancare, in questo modo, prodotti di brand come Jack Daniel’s, Old Texas, Stoks e Big Sam’s.

Corrado Leonardi, CEO di Fast Time, ha spiegato che il raggiungimento di questo accordo è stato motivo di grande soddisfazione da parte loro: tramite 900wine potranno ampliare la loro offerta sul mercato nel settore del Prosecco DOC e Docg e in quello degli Spumanti Valdobbiadene.

I tre soci di 900wine, invece, sottolineano come la loro sia stata una bellissima avventura che li ha portati nel mondo del fine Wine.