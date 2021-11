Vino: Ferrari Perlé Nero è Campione del Mondo dei Blanc de Blancs

di Valentina Dirindin 30 Novembre 2021

Non smette di dare soddisfazioni il Trentodoc, una delle bollicine più interessanti prodotte in Italia: dopo essere stata la bollicina più premiata ai The Champagne & Sparkling Wine World Championships, i campionati del mondo di vini spumanti, ora è la casa spumantistica Ferrari a portare a casa un importante risultato, con il Ferrari Perlé Nero che diventa Campione del Mondo dei Blanc de Noirs.

Già premiato come Sparkling Wine Producer of the Year 2021 ai The Champagne & Sparkling Wine World Championships, Ferrari Trento ora porta a casa il titolo di World Champion per la categoria Blanc de Noirs con il suo Ferrari Perlé Nero Riserva 2012 formato Magnum.

Primo e unico Blanc de Noirs nella storia delle Cantine Ferrari, il Ferrari Perlé Nero è un Trentodoc Riserva creato con sole uve Pinot Nero: un unicum nella produzione delle Cantine Ferrari. Il titolo di miglior Blanc de Noirs al mondo non è l’unico importante traguardo ottenuto quest’anno dal Ferrari Perlé Nero 2012, che è rientrato anche nella ambita classifica dei “100 vini migliori al mondo” del magazine americano Wine Enthusiast. La corrispondente per l’Italia Kerin O’ Keefe lo ha descritto così: “radioso, raffinato e assolutamente delizioso, questa bollicina divina preme tutti i tasti giusti”.