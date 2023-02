Vino: il Barolo Borgogno arriva nel circuito distributivo La Place de Bordeaux

di Manuela Chimera 2 Febbraio 2023

Torniamo a parlare di vino perché la cantina storica del Barolo Borgogno di Giacomo Borgogno & Figli è entrata a far parte del circuito distributivo La Place de Bordeaux. La distribuzione globale esclusiva (che esclude però la stessa Italia), sarà coordinata dallo specialista piemontese Timonthée Moreau e dal suo team del Bureau des Grands Vins (acronimo BGV).

Vino: il Barolo Borgogno nel circuito La Place de Bordeaux

Da quanto trapelato, sulla piazza virtuale del circuito distributivo La Place de Bordeaux per la prima volta usciranno casse miste di single cru, da tre o sei bottiglie. Inoltre saranno presenti i vini più prestigiosi della riserva, le punte di diamante del loro intero portfolio: stiamo parlando dei Barolo Liste e Cannubi di Borgogno.

Questi vini provengono da un mix di annate: il 2009, il 2012 e il 2014 per il Cannubi, mentre il 2009, 2011 e il 2012 per quanto riguarda il Liste. Per la prima volta in assoluto si assisterà all’uscita in azienda di vini con un affinamento in bottiglia notevole, senza dimenticare il lungo periodo di affinamento in botti che permette a questi vini di essere classificati come Riserva.

Ancora però non si sanno le quantità. Tuttavia è lecito presumere che, vista la rarità di questi vini, fra i più noti del genere nel Nord Italia, si parlerà di quantità molto piccole. Si presume che, se tutto andrà come al solito, la distribuzione verrà affidata all’esperienza di un ristretto gruppo fra i principali negozianti del settore di Bordeaux. E si fanno nomi come Ballande & Meneret, CVBG, Sobovi e Millésima.

Andrea Farinetti, enologo della cantina Borgogno, ha parlato di una grande novità per la loro azienda. Ha spiegato di essere profondamente emozionato e orgoglioso di questo nuovo capitolo della loro lunga storia. Debuttare su La Place de Bordeaux significa entrare a far parte di un club d’élite comprensivo dei vini più prestigiosi al mondo.

Proprio Liste e Cannubi sono due vigneti storici che incarnano l’anima della tenuta. Lista è la loro storia in quanto è stata la prima vigna dell’azienda, il luogo dove tutto ebbe inizio nel lontano 1761. Cannubi, invece, è il sogno di tutti gli amanti del Barolo: un cru dove suolo, altitudine, esposizione e microclima sono quasi perfetti per il Barolo.

Borgogno vanta 40 ettari di vigne, di cui 16 nel solo comune di Barolo. Qui troviamo in cinque vigneti storici di Liste, Fossati, Cannubi, Cannubi San Lorenzo e San Pietro delle Viole. Cannubi è il cru più famoso, vanta un’eccellente complessità del terroir e un microclima molto favorevole. Qui viene prodotto un Barolo che è elegante e potente, con un notevole potenziale di invecchiamento.

Liste, invece, è un vigneto di 6,75 ettari esposto a sud e sud-est, con terreno calcareo, argilloso e sabbioso. Qui si produce un Barolo ricco di armonia e corpo, complesso e con tannino vibrante.