Vino: in Francia la carenza di bottiglie di vetro mette a rischio l’annata 2022

In Francia a rischio l'imbottigliamento dell'annata di vino 2022: mancano le bottiglie in vetro, soprattutto quelle color foglia morta.

di Manuela Chimera 21 Febbraio 2023

In Francia i produttori di vino hanno lanciato l’allarme: l’imbottigliamento dell’annata 2022 è a rischio in quanto mancano le bottiglie di vetro. In particolar modo, spicca l’assenza delle bottiglie color verde foglia morta, una tonalità pallidina di verde che di solito si usa per i vini bianchi. Se non salterà fuori il giusto quantitativo di bottiglie verde foglia morta, ecco che i produttori saranno costretti ad usare bottiglie color verde scuro. Che la guerra del pantone vinicolo abbia inizio!

Vino: in Francia mancano le bottiglie di vetro color verde foglia morta

I produttori francesi di vino si trovano di fronte all’ennesima sfida: trovare abbastanza bottiglie di vetro per imbottigliare l’annata 2022. Edward Vellacott, rappresentante del marchio del rosè francese Bijou tramite Crush Wines, durante la Wine Paris ha spiegato che la carenza di vetro si sta facendo pesantemente sentire. Il che si traduce in una diminuzione dell’offerta di tipi diversi di bottiglie che stanno diventando sempre più costose.

Vellacott ha continuato sostenendo che per quanto concerne la fornitura delle bottiglie, le tensioni stanno peggiorando sempre di più. Ha rivelato che in Francia ci sono due grossi produttori di vetro, Verallia e OI Glass. Quest’ultimo sarà costretto a interrompere a breve la produzione delle bottiglie standard per il Borgogna con tappo a vito, quelle di colore verde foglia morta.

Tale tonalità di verde pallido è quella più usata in Francia per imbottigliare i vini bianchi. Solo che se OI Glass cesserà la produzione, ecco che Bijou dovrà ripiegare su bottiglie verde scuro per la sua annata 2022. Annata che, fra l’altro, dovrà, per forza di cose, essere imbottigliata a breve.

Vellaccott ha ricordato che la carenza di vetro in Francia è iniziata già durante il periodo delle restrizioni anti Covid-19, cioè quando le fornaci sono state costrette a smettere di funzionare a pieno ritmo. In realtà, anche adesso la produzione di vetro è ridotta, ma per un motivo ben diverso: il costo del combustibile per alimentare le fornaci è andato alle stelle.

Le bollette non mentono: lo stabilimento francese OI Glass di solito pagava all’anno una bolletta del gas di 17 milioni di euro. Adesso, invece, a causa dei rincari e della crisi energetica, la bolletta è salita a 75 milioni di euro, cosa che ha costretto l’azienda a rallentare la produzione del vetro.

Per questo motivo Vellacott ha rivelato che i produttori di vino hanno chiesto al governo di intervenire. La paura per i viticoltori è che i produttori di vetro finiscano con il “manipolare il mercato”, riducendo artificialmente l’offerta di bottiglie per poter così aumentare contemporaneamente i prezzi. In effetti, i costi delle bottiglie sono aumentati: se nel 2021 una bottiglia classica costava 0,35 euro, adesso costa 0,70 euro, con prezzi raddoppiati.

Vellacott ha poi rivelato che una bottiglia particolare usata per i vini Bijou è passata dal tappo a vite a quello di sughero, mentre le bottiglie di vetro piccolo nel formato da 187 ml sono ormai introvabili, motivo per cui sono passati a quelle da 250 ml.

Ma i problemi non finiscono qui: non riescono più ad avere né capsule né cartoni di imballaggio con il loro logo in quanto i tempi di consegna sono ormai di sei mesi. Il guaio è che, entro fine anno, per i produttori di vino dell’Unione Europea entrerà in vigore la nuova legge sull’etichettatura. Ma se non si trovano i substrati, come faranno il piccoli produttori di vino a mettersi in regola?

Un problema analogo era stato segnalato nel Regno Unito lo scorso anno, solo che qui mancavano le bottiglie di vetro per imbottigliare la birra.