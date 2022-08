Vino, incendio nei vigneti del Bordeaux: in fiamme oltre 7 mila ettari

di Luca Venturino 23 Agosto 2022

Bruciano i vigneti del Bordeaux: mentre la Francia è alle prese con la crudele morsa della siccità, che ha strozzato a tal punto la Loria che i suoi castelli si sono trovati a ergersi su aridi banchi di sabbia, quest’ultima crea le condizioni perfette per il divampare di roghi furiosi che bruciano e devastano tutto ciò che incontrano sul loro cammino. L’incendio in questione, sviluppatosi nella zona a sud ovest del Paese, è infatti stato ingigantito dal soffio dei forti venti e dalle temperature elevate, arrivando così a ridurre in cenere più di 7 mila ettari (equivalenti a 18 mila e 286 acri, per intenderci) di foresta e costringendo circa una decina di migliaia di residenti ad abbandonare temporaneamente l’area.

Più di un migliaio di vigili del fuoco, inclusi 65 tedeschi e altri provenienti dalla Polonia e dalla Romania, sono intervenuti per domare il rogo in questione. Importante notare, tuttavia, che stando a quanto riportato da Federvini sembrerebbe che gli eventuali danni ai vigneti non siano ancora stati quantificati: si tratta, in ogni caso, dell’ennesimo problema per un’annata già macchiata dall’azione della siccità e delle temperature elevate, che hanno costretto numerosi produttori ad anticipare la vendemmia e a denunciare, in certi casi, anche importanti cali produttivi.