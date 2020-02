Buone notizie per il settore del vino: le enoteche italiane crescono del +4% nel corso degli ultimi 5 anni. A rivelarlo sono i dati della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi e Coldiretti Lombardia. I dati fanno riferimento ai primi nove mesi del 2019: oltre al +4%, si parla anche di 7.209 attività e 8mila impiegati. Inoltre nel corso dell’ultimo anno questi numeri si sono mantenuti stabili.

Se siete curiosi, queste sono i 10 comuni in Italia con più enoteche attive:

Roma: 345 enoteche (+1,5% in un anno e +35% in dieci anni) Napoli: 221 enoteche (-1% in cinque e dieci anni) Milano: 141 enoteche (+5% in un anno e +72% in dieci anni) Torino: 121 enoteche (+5% in un anno e +64% in dieci anni) Firenze: 91 enoteche (+2% in un anno e + 7% in dieci anni) Genova: 80 enoteche Venezia: 68 enoteche Palermo: 62 enoteche Bologna: 57 enoteche Bari: 50 enoteche

Andando a guardare le province, invece, la classifica diventa la seguente:

Napoli: 528 enoteche (+3% in cinque anni) Roma: 480 enoteche (+3%) Milano: 259 enoteche (+9%) Torino: 253 enoteche (+6%) Bari: 192 enoteche Firenze: 172 enoteche (+5%) Brescia: 166 enoteche Venezia: 158 enoteche (+7%) Padova: 138 enoteche

Fra le prime città, quelle che sono cresciute di più nel corso del’ultimo anno sono state:

Firenze: +5% Palermo: +4% Catania: +7% Torino: +2,6% Treviso: +2,6%

In tutta la Lombardia, poi, si contano in totale nel 2019 982 enoteche, segnando così un +8,7% in cinque anni rispetto alle 903 attive nel 2014. Anche gli addetti sono in crescita con più di mille dipendenti e un +8,6% nel corso dei cinque anni.