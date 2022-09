Vino, ottima vendemmia in Francia: le stime indicano un aumento di produzione del 16%

di Luca Venturino 16 Settembre 2022

“Non dire gatto finché non ce l’hai nel sacco”, si suol dire; o in questo caso, “non contare le uve prima della vendemmia” – ammonimenti che, in un anno così macchiato dall’imperversare della siccità e del maltempo, hanno il sapore della saggia scaramanzia. Evidentemente però Agreste, il dipartimento di statistica del ministero dell’Agricoltura della Francia, non vuole avere a che fare con ferri di cavallo e modi di dire, e ha recentemente dichiarato le stime circa la vendemmia 2022, indicando una produzione complessiva di 44 milioni di ettolitri di vino, in crescita del 16% rispetto all’anno precedente e ben più simile ai volumi del 2019 (42,5 Mio hl) e del 2020 (46,9 Mio hl).

Nello specifico, la produzione di vini AOP dovrebbe aumentare del 27% rispetto all’anno scorso, mentre le etichette IGP dovrebbero godere di una crescita del 21%: i due pericoli viticoli del 2021, gelate primaverili e grandinate estive, si sono verificati anche quest’anno ma in toni decisamente meno distruttivi, anche se le ondate di caldo degli ultimi mesi hanno comunque provocato grossi incendi e soffocato certe ragioni nella morsa della carenza idrica. In altre parole, nonostante le condizioni generalmente avverse, le previsioni sono che diverse regioni produrranno volumi superiori alla media, con gli aumenti più notevoli in Champagne (33% in più rispetto alla media quinquennale e 96% in più rispetto alla vendemmia 2021) e Giura (54% in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni e uno sbalorditivo 227% in più rispetto allo scorso anno); mentre il sud-ovest e il Charentais (rispettivamente -3% e -8% rispetto al 2021) sono i dipartimenti che registrano le performance più negative.