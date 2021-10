Vino: Paolo Polegato ha acquisito dal fratello Giorgio il controllo di Astoria Wines

di Manuela 21 Ottobre 2021

Torniamo a parlare di vino perché c’è stato un cambio al vertice di Astoria Wines: Paolo Polegato ha acquisito dal fratello Giorgio il 50% delle quote dell’azienda, diventando in tal modo l’unico proprietario. Il cambiamento sarà attivo già dal 31 ottobre 2021.

Tramite questa manovra, Paolo Polegato continuerà ad essere il presidente di Astoria Wines, mentre Filippo Polegato, in precedenza sales manager, diventerà amministratore delegato.

Astoria Wines è un marchio di vini particolarmente noto nel canale Ho.Re.Ca. A proposito di questa faccenda, Paolo Polegato ha spiegato di aver deciso di acquisire le quote del fratello Giorgio in modo da dare continuità a una tradizione di famiglia visto che il fratello ha deciso di scegliere un percorso di vita differente.

Sempre in quest’ottica ha deciso anche di non accettare offerte di fondi d’investimento che volevano entrare nel settore del Prosecco in quanto preferisce continuare lungo il tragitto aziendale intrapreso finora, facendo crescere maggiormente il territorio senza privilegiare le logiche finanziarie di tali fondi.

Accanto a lui ci sarà il figlio Filippo e lo staff di A.C. Paolo ha poi sottolineato che rispetta la scelta di Giorgio, anche se si dispiace per questa separazione. Per quanto riguarda la strategia aziendale, non cambierà: nel corso degli ultimi mesi Filippo ha lavorato insieme a Giorgio proprio per prenderne il posto.

