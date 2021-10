Gourmet Italian Food ha acquisito il 100% dei piatti pronti Cucina Nostrana

Gourmet Italian Food ha acquisito il 100% dei piatti pronti di Cucina Nostrana (incluso il marchio Deppieri del pane in cassetta).

Dopo gli snack salati e panini Fabian, ecco che Gourmet Italian Food ha acquisito anche il 100% dei piatti pronti di Cucina Nostrana.

Grazie a questa acquisizione, poi, Gourmet Italian Food ha ottenuto anche il controllo di Deppieri, azienda precedentemente controllata in toto da Cucina Nostrana e nota per la produzione di pane in cassetta.

Gourmet Italian Food fa così un ulteriore passo lungo la strada della gastronomia di qualità, arrivando a un fatturato di 65 milioni di euro. GIF, questo il suo acronimo, ha rilevato il 100% della partecipazione dalla famiglia Casagrande, la quale poi reinvestirà nella società.

Si sa già che Alberto e Alessandro Casagrande continueranno a mantenere i propri ruoli nell’azienda come co-amministratori delegati nell’area amministrazione-produzione e nell’area commerciale. Inoltre entrambi entreranno a far parte del comitato strategico di Gourmet Italian Food.

È stato anche rivelato che le aziende facenti parte del gruppo GIF (Fabian, Cucina Nostrana, Deppieri, La Gastronomica e Eurochef) continueranno ad avere ciascuna il proprio marchio, offerta e struttura.

Sempre rimanendo in tema di acquisizioni e passaggi di proprietà, recentemente Riso Flora è stato acquisito da Curti, Aksia Group ha acquisito l’azienda di produzione di gnocchi Master, mentre la Deligusti è stata acquisita dalla spagnola Angulas Aguinaga.