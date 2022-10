Vino: Pernod Ricard ha acquisito la maggioranza di Codigo 1530 Tequila

di Manuela 18 Ottobre 2022

Dopo aver acquisito la maggioranza del rum colombiano La Hechicera, ecco che adesso nel settore del vino Pernod Ricard ha deciso di acquisire anche la maggioranza di Codigo 1520 Tequila.

Pernord Ricard ha deciso di rafforzare ulteriormente il suo portfolio, acquisendo una partecipazione di maggioranza in Codigo 1530 Tequila, azienda che produce tequila ultra premium. Codigo viene prodotta a Jalisco, in Mesccio ed è presente non solo in 50 stati degli USA, ma anche in più di 30 paesi esteri.

A seguito di questo accordo, Pernod Ricard si impegna a sfruttare la propria esperienza nella distribuzione di marchi premium per accelerare lo sviluppo di Codigo a livello mondiale. Inoltre, in questo modo, Pernod Ricard espande e diversifica il proprio portfolio di marchi di tequila che comprende anche Olmeca, Altos e Avion. Da poco, poi, ha anche acquisito una partecipazione di minoranza nel marchio Nocheluna.

Se vi state chiedendo a quanto ammonti questa acquisizione, beh, spiacenti: al momento i termini finanziari di questa transazione non sono stati resi noti.

Ron Snyder, co-fondatore di Codigo, ha spiegato che sono entusiasti di unire le forze con una potenza internazionale esperta come Pernod Ricard. Il loro obiettivo rimane quello di produrre e condividere la miglior tequila possibile.

Dal canto suo Alexandre Ricard, presidente e CEO di Pernod Ricard, ha dichiarato che la gamma di tequila di Codigo ragìfforza la loro offerta di prodotti a base di agave ultra premium+ negli Stati Uniti e che è un privilegio collaborare con Ron Snyder, Federico Vaughan e George Strait, i fondatori di Codigo.