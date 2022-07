Vino, pubblicato il decreto sui criteri di concessione dei 25 milioni a sostegno della filiera

di Luca Venturino 11 Luglio 2022

Sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (o, per gli amici, sul sito del Mipaaf) è stato di recente pubblicato il decreto direttoriale utile a definire in maniera ufficiale i criteri e le modalità inerenti alla concessione delle risorse di natura economica riservate per il sostegno della filiera vitivinicola, che di fatto ammontano a un totale complessivo di 25 milioni di euro. Nello specifico, i fondi in questione saranno impiegati per potenziare le azioni di informazione, formazione e promozione volte a migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione e sostenere lo sviluppo del vino con etichette Dop e Igp.

Importante ricordare, in questo contesto, che i 25 milioni di euro furono introdotti sul “piatto” grazie al decreto ministeriale firmato il 23 marzo scorso dal Sottosegretario di Stato per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio – lo stesso poi pubblicato in Gazzetta ufficiale verso i primi di maggio. Saranno ammessi a presentare istanza di contributo tutti i consorzi di tutela ufficialmente riconosciuti, così come anche le associazioni temporanee instaurate tra gli stessi consorzi. Il termine finale per la presentazione dei progetti inerenti all’ambito sopracitato (per intenderci, tutto ciò che rientra nella commercializzazione e nella promozione dei prodotti contraddistinti dal riconoscimento Ue) è stato fissato per le ore 12 dell’8 settembre 2022.