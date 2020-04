Vino: Signorvino aprirà nuovi locali a Milano, Roma e Parma

Parlando di vino e Made in Italy, Signorvino ha deciso di aprire nuovi locali a Milano, Roma e Parma. Più precisamente, Signorvino ha annunciato che aprirà due nuovi negozi a Milano, due nuovi store a Roma e il primo locale in assoluta a Parma.

La catena di negozi di vino facente parte del Gruppo Calzedonia ha confermato che le nuove aperture in programma per il 2020 avverranno come previsto. A Milano i due nuovi store saranno inaugurati presso i Navigli e in zona Corso Como, mentre in autunno toccherà al locale di Roma in Piazza Barberino e nel centro commerciale della zona Laurentina. A Parma, invece, troverete il primo locale di Signorvino presso il centro commerciale La Galleria, vicino al centro storico.

Come ricorderete, tutti i negozi di Signorvino (e in generale del Gruppo Calzedonia) erano stati chiusi a inizio emergenza Coronavirus. Luca Pizzighella, Brand Manager di Signorvino, ha spiegato che al momento ovviamente i cantieri sono fermi, ma che sono fiduciosi del fatto di poter iniziare nuovamente i lavori quanto prima. Questo anche per dare un messaggio positivo alla collettività: bisogna credere e investire nel Made in Italy soprattutto in un momento così drammatico.

Oltre all’apertura dei nuovi punti vendita, Signorvino nel corso dei prossimi mesi implementerà un servizio di e-commerce e delivery.