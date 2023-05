Vino: Velier ha acquisito la maggioranza dell’e-commerce Rolling Wine

di Manuela Chimera 30 Maggio 2023

Ancora novità dal settore del vino: nel corso delle scorse settimane ecco che Velier ha acquisito la maggioranza dell’e-commerce di Rolling Wine. Velier di Luca e Paolo Gargano, infatti, ha terminato di perfezionare l’acquisizione delle quote di maggioranza di Rolling Wine.

Vino: Velier acquisisce Rolling Wine

Secondo quanto spiegato dal comunicato stampa, si tratta della prima volta in cui una distribuzione nazionale ha espanso le sue attività nel settore dell’online acquisendo una piattaforma di e-commerce già ben consolidata. In realtà Velier aveva già creato una sua piattaforma, ma era destinata ai privati.

Acquisendo Rolling Wine, invece, adesso si configura un vero e proprio posizionamento verticale nel settore dei vini naturali, in modo da essere coerenti col portfolio già attivo, quello Triple A denominato “Agricoltori, Artigiani, Artisti”.

Secondo quanto riferito da Tommaso Colò (colui che nel 2016 ha fondato Rolling Wine), questo è in pratica un accordo strategico. Da una parte tutto il catalogo Triple A di Velier sarà piano piano disponibile sul sito, mentre dall’altra ecco che Rolling Wine continuerà comunque a mantenere la sua autonomia. Ciò significa che che Rolling Wine ospiterà gradualmente il catalogo di Velier, ma non solo: continuerà a distribuire, come fatto fino a questo momento, anche i vini naturali, sia italiani che internazionali.

Ma non finiscono certo qui le novità. A quanto pare tutto il magazzino di Rolling Wine verrà trasferito all’interno del magazzino di Velier che sorge a Genova. Lo scopo di questa modifica logistica e dell’aggiunta di capitali è proprio quello di voler ampliare ancora di più l’offerta, rendendo più forte e stabile il ruolo di piattaforma di riferimento per quanto riguarda il settore del vino naturale in Italia.

Tommaso Colò ha poi specificato che, per quanto riguarda il mercato internazionale, è prematuro fare dei ragionamenti. Tuttavia per Colò questa operazione rappresenta una sfida, visto che continuerà a gestire Rolling Wine come fatto finora, insieme alle persone con cui ha sempre collaborato.

Ricordiamo che nel 2022 Velier ha fatturato qualcosa come 143 milioni di euro, fra distillati, liquori e anche vino. Inoltre l’accordo raggiunto con Rolling Wine è arrivato proprio in occasione del 20esimo anno di apertura del catalogo Triple A (il cui anniversarsio è stato celebrato a Bologna). Per quanto riguarda Rolling Wone, invece, nel 2021 ha fatturato un po’ più di 200mila euro. Ah, al momento i termini economici di tale acquisizione non sono stati resi pubblici.

