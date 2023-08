Visita al McDonald’s? Meglio evitare le 10:30 del mattino: un ex cuoco spiega perché

di Luca Venturino 31 Agosto 2023

Un pasto veloce con pausa annessa durante un lungo viaggio in macchina, quella voglia di concedersi uno strappo dalla dieta, o più banalmente la necessità di riempirsi lo stomaco e tornare al lavoro – sono diversi e numerosi gli scenari che ci potrebbero spingere a mettere la freccia e accostare nello spazioso parcheggio di un McDonald’s, tant’è che siamo certi siano capitati un po’ a tutti voi. C’è una particolare fascia oraria, tuttavia, in cui varcare la soglia degli archi dorati potrebbe essere meno “conveniente” del solito – le 10 e 30 del mattino, definita da un ex cuoco della compagnia come “il peggior momento della giornata per un pasto da McDonald’s”. Ma qual è il motivo?

Non aprite quella porta – non alle 10:30, perlomeno

Vi diremo di più: guai a voi a entrare in un McDonald’s alle 10 e 30 del mattino e ordinare uno dei piatti del menu riservato alla colazione – come il famoso McMuffin, tanto per intenderci. Tranquilli, niente mostruosità esoteriche da film horror, che d’altronde Halloween è ancora piuttosto lontano: è tutta una questione di banalissima logistica. A svelare i segreti di questa particolare fascia oraria, come accennato in apertura di articolo, è un ex cuoco degli archi dorati, un certo Mike Haracz, in un breve video pubblicato su TikTok.

LEGGI ANCHE Ma quanto zucchero contiene il tè di McDonald’s? Lo shock degli utenti di TikTok

La cosiddetta pietra dello scandalo, come forse alcuni di voi avranno già intuito, riguarda il proverbiale “cambio della guardia”. In altre parole, le 10 e 30 del mattino è l’orario in cui McDonald’s effettua la sostituzione del menu della colazione con quello del pranzo. Il problema? Le 10 e 30 sono, in parole povere, una sorta di terra di nessuno. “Ci sono persone che vogliono fare colazione più tardi delle 10 e 30” spiega a tal proposito Haracz “e ci sono persone che vogliono pranzare prima delle 10 e 30”.

Così, mentre al bancone si affollano coloro che evidentemente si sono svegliati tardi e chi, invece, è già sveglio da qualche ora, nelle cucine è il caos – anche e soprattutto perché l’attrezzatura, i fornelli e gli spazi sono sempre gli stessi, che si tratti di preparare un pranzo o una colazione. “Bisogna cambiare le temperature e le tempistiche delle griglie” spiega ancora Haracz “e cambiare buona parte degli ingredienti. Insomma, è un pasticcio”.

Ciliegina sulla torta, le 10 e 30 coincide con un altro cambio della guardia – quello del personale, per l’appunto. “C’è chi ha finito il turno e torna a casa, chi deve cambiare postazione, chi deve arrivare e cominciare subito a lavorare” racconta il nostro ex cuoco. “Tutte queste parti in movimento mentre il locale è affollato come non mai e il menu deve essere completamente cambiato”. Insomma, voglia di uno spuntino di mattina al McDonald’s? Meglio evitare le 10 e 30.