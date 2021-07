Vitello Tonnato di Gi-Gastronomia Italiana: richiamo per rischio microbiologico

Sul sito Salute.gov è stato pubblicato un nuovo richiamo: è stato ritirato dal commercio un singolo lotto del Vitello Tonnato di Gi-Gastronomia Italiana a causa di un rischio microbiologico. In questo caso, sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito che la data degli effetti controlli presente sull’avviso di richiamo vero e proprio, coincidono: è quella del 2 luglio 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Vitello Tonnato, il marchio del prodotto è Gi-Gastronomia Italiana e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è GI Gastronomia Italiana. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 9-3349L CE, mentre il nome del produttore è di nuovo GI Gastronomia Italiana, con sede dello stabilimento in via del Commercio Associato 13 a Bologna.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 03246171, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 9 luglio 2021. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla vaschetta termosaldata da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è, come anticipato, un rischio microbiologico, cioè la possibile presenza di Listeria. Nelle avvertenze i consumatori sono invitati a non consumare il numero del lotto in questione di questo prodotto.