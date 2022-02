Vodka: la migliore al mondo è firmata Aldi (e costa 15 sterline)

di Luca Venturino 23 Febbraio 2022

È vero, non possiamo far finta di niente: la prima reazione nel vedere che un prodotto di un marchio tendenzialmente economico viene premiato con il titolo di “migliore al mondo” è di stupore sarcastico, forse un po’ sospetto, magari addirittura di sbigottimento. Eppure Aldi ci ha già abituato a questo tipo di notizie, con uno spumante da 5 dollari premiato alla Melbourne International Wine Competition. Questa volta, a ricevere l’oro, è la Vodka Saint Gérmont Premium, bottiglia in vendita a 14,99 sterline e premiata ai World Vodka Awards 2022.

Un piccolo commento: fa piacere vedere questo tipo di riconoscimenti che, anziché adagiarsi sulle votazioni più “politicamente corrette” premiando le etichette più blasonate, si prendono il disturbo di portare anche i prodotti più umili alla luce della ribalta. Che alla fine si beve il contenuto della bottiglia, e mica l’etichetta, no? La vodka in questione è realizzata nel cuore della Francia e viene distillata cinque volte: vanta sapori di lampone ed è prodotta con l’acqua della regione della Charente. E, soprattutto, ha l’impareggiabile fascino dell’underdog che a noi – romanticoni – piace tanto.