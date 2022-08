Vodka, Rum e Whisky a tema Assassin’s Creed per festeggiare l’anniversario della serie

di Manuela 23 Agosto 2022

Come festeggiare il 15esimo anniversario di Assassin’s Creed? Il primo capitolo della saga videoludica, infatti, è uscito ben 15 anni fa. E così Ubisoft ha deciso di celebrare la cosa in maniera particolare: lanciando una Vodka, un Rum e un Whisky dedicati proprio al videogioco.

Perno di questi festeggiamenti sarà una bottiglia di whisky a tema Assassin’s Creed, realizzata grazie all’azienda Antheum Studios. Questa società è specializzata nel produrre e distribuire su licenza bevande in edizione limitata ispirate a squadre, film e videogiochi.

Partiamo dal contenuto della bottiglia: il whisky è stato prodotto dalla distilleria Tennessee Legend. Le bottiglie potranno essere comprate qui in anteprima o online, ma solo in uno dei 37 stati in cui sarà messa in vendita. Il che vuol dire che se sei un fan di Assassin’s Creed e vivi fuori dagli Stati Uniti, allora niente whisky a tema.

Questo bourbon puro costerà qualcosa come 69 dollari per una bottiglia da 750 ml. Se non amate il whisky, ecco che potrete scegliere fra la Vodka a marchio Valhalla e un Rum speziato Black Flag sempre a tema. Tuttavia vodka e rum saranno disponibili solo a fine settembre.

Diciamo che in attesa dell’uscita del prossimo capitolo della serie, quel Rift ambientato a Baghdad, collezionare tali bottiglie potrebbe essere un’opzione valida per passare il tempo.

Connubi fra videogiochi e alcol non sono certo una novità: nel 2021 in UK il cocktail del videogame Cyberpunk 2077 era stato venduto anche nei bar.