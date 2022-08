Vodka Tito prende in giro i cocktail in lattina: in vendita lattine vuote a 20 dollari l’una

La Vodka Tito ha deciso di prendersi gioco della mania dei cocktail in lattina: sta vendendo lattine vuote ricaricabili a 20 dollari l'una in modo che ognuno possa prepararsi il cocktail che preferisce.

di Manuela 5 Agosto 2022

Che burlona la Vodka Tito: l’azienda di vodka homemade ha deciso di prendere in giro la moda dei cocktail in lattina mettendo in vendita delle lattine vuote ricaricabile da 20 dollari l’una. Motivo? Semplice: in questo modo i clienti potranno prepararsi i cocktail in lattina come preferiscono, magari usando la vodka Tito.

Queste lattine si chiamano Tito’s in a Can: sono lattine da 16 once, poco più d 473 ml, costano 20 dollari e vogliono essere una risposta al trend in crescita dei cocktail in lattina da asporto.

In realtà Taylor Berry, vicepresidente del marketing di Tito, ha spiegato che, nonostante la marea di gusti e variazioni diverse, hanno sempre creduto che la strada giusta da percorrere fosse quella delle personalizzazioni. Con la loro lattina vuota puoi dunque prepararti il cocktail che preferisci.

Al momento la lattina in questione si trova in vendita per un periodo limitata nello store online di Tito: i ricavati di vendita andranno dritti dritti in beneficenza. Berry ha poi rivelato che da tempo i clienti gli stavano chiedendo di entrare nel settore dei cocktail in lattina, ma finora l’azienda aveva resistito in quanto preferisce concentrarsi semplicemente sulla produzione di vodka. Tuttavia non sono riusciti a resistere alla tentazione di procedere con questa idea di marketing assai ironica.