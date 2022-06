Vodka Trust Me e Wedripz: primo esempio di arte NFT su bottiglie premium

Per la prima volta in assoluto abbiamo un esempio di arte NFT su bottiglie premium di Vodka. Merito di Trust Me e Wedripz.

di Manuela 14 Giugno 2022

Questo è il momento degli NFT: l’abbinata fra i non fungible token e determinati marchi e cibi va per la maggior. E così, dopo l’NFT dedicato alla bistecca alla Fiorentina (il primo per un piatto tradizionale italiano), ecco che arriva il primo NFT per una bottiglia di Vodka premium. Il tutto è stato reso possibile dalla collaborazione fra la Vodka Trust Me e Wedripz.

Mentre molte applicazioni NFT si limitano ad agire nel metaverso e su piattaforme online, ecco che in questo caso l’artista Saint Von è riuscito a creare un mix fra esperienza nel mondo reale e il progetto NFT online. Come? Semplicemente realizzando una grafica NFT sulle bottiglie di vodka di Truste Me Vodka. Quest’ultimo è un marchio di vodka biologica e senza glutine abbastanza nuovo.

Oltre a essere un marchio premium, ha l’abitudine di permettere agli artisti emergenti di dare visibilità alle loro opere sfruttando dandogli la possibilità di decorare le bottiglie.

Così è nata la collaborazione fra Trust Me Vodka e Wedripz per realizzare una collezione NFT in edizione limitata con disegni di Saint Von, artista graffittaro che è solito creare ritratti di famosi personafgi della cultura pop.

Saint Von ha ideato sia la scatola che le bottiglie in edizione limitata: si tratta di due bottiglie di vodka da 750 ml decorate con i personaggi dei cartoni animati rivisitati da Saint Von. La vodka, invece, è stata distillata nell’Idaho (non fa mai male ribadire che non tutta la vodka viene prodotta in Russia!) partendo da ingredienti locali.

Sul retro delle bottiglie è poi presente un codice QR che condurrà i clienti sulla home page di Wedripz con annessa esperienza online.