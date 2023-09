Volete eliminare l’odore di fumo? Basta spruzzare un po’ di vodka

di Luca Venturino 8 Settembre 2023

D’altronde, si sa: meglio della puzza di fumo c’è solamente quella di un alcolizzato. Scherzi a parte, la domanda è sorprendentemente legittima: qualche spruzzo di vodka può aiutare a eliminare il fastidioso odore di fumo, che ha la brutta abitudine di appiccicarsi a tappezzeria, tende e vestiti? Di nuovo, ce ne rendiamo conto – l’idea potrebbe sembrare, nella migliore delle ipotesi, controproducente; ma vi assicuriamo che c’è un metodo alla follia. La chiave è più semplice di quanto pensiate: se è pur vero che la vodka, nella sua tradizionale forma liquida, ha un profumo (che parlare di odore è brutta educazione quando si parla di cibo o bevande) tendenzialmente forte e caratteristico, quando si asciuga tale profumo va a scomparire.

Una spruzzata di vodka per allontanare l’odore di fumo

Lo ammettiamo – l’idea non è nostra, e a dirla tutta non siamo nemmeno certi di avere il coraggio di voler provare. Come suggerisce House Digest, tuttavia, preparare una semplice soluzione composta di una parte di vodka mescolata con due parti di acqua (e fino a qua, acqua a parte, pare quasi la ricetta di un cocktail) in un tradizionale flaconcino con nebulizzatore può di fatto aiutare ad allontanare l’appiccicoso odore di fumo.

LEGGI ANCHE In Polonia c’è una vodka ispirata a Chopin che ricerca la patata perfetta

Come funziona, volete sapere? Beh, l’idea è che le molecole liquide della vodka vadano a intrappolare le particelle di fumo, sollevandole dai tessuti impregnati e poi dissolvendole man mano che il nostro superalcolico evapora. La raccomandazione degli esperti è quella di spruzzare la sopracitata soluzione – una parte vodka e due parti acqua, ricordiamo – su divani e tende; e poi aprire le finestre per fare in modo che l’evaporazione proceda più lentamente.

La strategia cambia leggermente per quanto riguarda i vestiti, le coperte o gli asciugamani: qui occorrerebbe spruzzarli prima del lavaggio o addirittura aggiungere mezza tazza (circa 118 millilitri, tanto per intenderci) di vodka direttamente nella lavatrice prima di accenderla.

Più è alto il titolo alcolometrico della vodka scelta e più efficaci saranno le sue capacità di eliminare il puzzo di fumo, dal momento che – spiegano i colleghi d’Oltreoceano – il contenuto alcolico più elevato va a uccidere i batteri responsabili dei cattivi odori.

Ancora qualche consiglio per chiudere in bellezza: meglio evitare di spruzzare la soluzione su oggetti colorati con coloranti naturali, in quanto la vodka potrebbe finire per sbiancare o comunque macchiare i bersagli; mentre, ultimo tip ma di certo non per importanza, assicuratevi di utilizzare sempre vodka non colorata e non aromatizzata. Ve lo immaginate il salotto che all’improvviso comincia a odorare di mirtillo, menta o fragola e panna?