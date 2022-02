Vongole: a Marano stop alla raccolta a causa della Salmonella

Nella laguna di Marano è stato imposto lo stop alla pesca delle vongole in quanto in alcune aree sono state riscontrate tracce di Salmonella.

di Manuela 8 Febbraio 2022

Attenzione: nella laguna di Marano è stato imposto lo stop alla raccolta delle vongole in alcune zone a causa della presenza di tracce di Salmonella. In particolare la zona interessata è quella definita come 04UD, a ovest.

In questo arco costiero, noto come Martignano, un’apposita ordinanza emanata dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale ha vietato la raccolta e il consumo dei molluschi bivalvi in questione a causa del superamento dei limiti microbiologici imposti dalla legge per quanto riguarda la presenza di Salmonella.

Mentre gli accertamenti del caso sono ora in corso d’opera, intanto si torna a discutere in merito agli scarichi a mare del depuratore di Lignano. Il consigliere del M5s Cristian Sergo ha fatto diversi interventi per quanto riguarda questo problema, sostenendo la precaria funzionalità di tale depuratore.

Fra gli aspetti della vicenda che richiedono un chiarimento c’è anche quello relativo al motivo per cui in questi anni gli impianti di depurazione che sversano i reflui nelle acque superficiali non siano mai stati obbligati a rispettare i limiti di legge indicati nel Testo unico ambientali. Tali limiti, inoltre, sono obbligatori per il Piano tutela acque regionale del 2018.

Adesso, dopo lo stop alla raccolta e al consumo delle vongole, bisognerà dare una risposta a tutti questi interrogativi.