Vongole, la Commissione europea consente la pesca sotto la taglia minima

di Luca Venturino 30 Settembre 2022

Ci risiamo, fortunatamente – il settore della pesca può tirare un nuovo sospiro di sollievo. La Commissione europea ha proposto in sede ufficiale di prorogare la concessione ai pescatori del Mar Adriatico per commercializzare le vongole di taglia più piccola rispetto a quanto previsto dagli stessi standard comunitari. La proposta delle autorità europee è quella di rinnovare la misura in questione per altri tre anni, ma di fatto la novità dovrà prima essere discussa dai membri del Consiglio europeo e dello stesso Europarlamento; dove dovrà passare il temuto giudizio degli eurodeputati spagnoli, che hanno già annunciato di voler respingere la deroga in commissione Pesca.

Bando al pessimismo, però: come ha commentato l’eurodeputata dei Greens/Efa Rosa D’Amato, membro della commissione Pesca al Parlamento Ue, la proposta è “una buona notizia”, e fermare il sopracitato tentativo degli eurodeputati spagnoli è un qualcosa che in passato è già stato fatto. “L’obiezione spagnola è l’ennesimo tentativo di ostacolare il lavoro svolto dai comitati scientifici, noi lo impediremo” ha commentato a tal proposito Rosanna Conte, europarlamentare della Lega e capogruppo Id in commissione Pesca, rincarando di fatto la dose. “Mi auguro che da qui in avanti l’Italia giochi di squadra: lo abbiamo fatto due anni fa, vincendo la battaglia, faremo di tutto per riuscirci anche stavolta”.