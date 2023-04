Waitrose e M&S, guerra fra uova di Pasqua alternative: “maiali pasquali” vs uovo all’occhio di bue

di Manuela Chimera 8 Aprile 2023

Altro che la Guerra dei Cloni, scoppiata è la guerra fra uova di Pasqua alternative. Praticamente i due supermercati Waitrose e M&S si stanno sfidando a suon di dolci pasquali alquanto discutibili: tutto è partito con i maiali pasquali di M&S a cui Waitrose ha risposto con l’ancora più improbabile uovo all’occhio di bue di cioccolato.

Waitrose e M&S: rivediamo i concetti di dolci pasquali?

Va bene che il mercato dei dolci pasquali è alquanto inflazionato e che a fare uova, agnelli e coniglietti di Pasqua sono buono tutti. Solo che a volte con la fantasia si esagera un po’. Questa storia inizia in realtà nel 1992 quando la catena di supermercati M&S decide di mettere in vendita Percy Pigs, dichiaratamente un dolce pasquale a forma di maiale. Esatto, proprio così: M&S ha pensato bene che fosse una buona idea vendere dei maiali pasquali.

In realtà, poi, questo dolce suiniforme è diventato abbastanza popolare, tanto che lo si trova in vendita tutto l’anno. Perché un maiale per Pasqua? Non chiedetelo a noi, chiedetelo alla sezione marketing di M&S.

Comunque sia, ecco che quest’anno la catena rivale Waitrose ha deciso di provare a contrastare il dominio suinicolo di Percy Pigs lanciando un dolce rivale. E come forma, ha scelto un dolce che è, in pratica, un uovo all’occhio di bue di cioccolato bianco, il Sunny Side Sam.

Questo occhio di bue caratterizzato da un sorrisetto inquietante che Kyubey di Puella Magi Madoka Magica scansati, è stato designato come il diretto rivale di Percy Pigs. Letteralmente, visto che le pubblicità di Waitrose sono incentrate proprio su tale rivalità. In una di esse si legge il seguente disclaimer: “Oi! Percy… Arrenditi ora. Non puoi competere con il mio simpatico sorrisetto permamente. Tu. Io. Questa Pasqua”.

Se non è una dichiarazione di guerra questa, non so cos’altro possa essere. Waitrose ha poi incalzato sostenendo che le uova di Pasqua sono una “cosa”, ma i maiali pasquali? In un’altra pubblicità ecco che lo slogan recita: “Oi! Percy… Torna al tuo porcile. Questo simpatico uovo si prenderà la Pasqua da ora in poi”. Un portavoce di Waitrose ha poi dichiarato che Percy deve farsi da parte in quanto il loro adorabile Sunny Side Sam si sta prendendo il suo momento, tanto che Waitrose è sicura che in questa Pasqua l’ovetto farà a pezzi Percy.

Ok Waitrose, anche meno. Esattamente come per il maiale pasquale, viene da chiedersi perché hai scelto proprio un uovo all’occhio di bue di Pasqua con sinistro sorrisetto. Cioè, perché proprio un uovo all’occhio di bue e non, che so, un uovo alla coque?