Weber apre a Cantù il suo primo store italiano di barbecue

di Manuela 18 Ottobre 2021

Avete presente Weber? Il brand americano di barbecue? Ebbene, sta per aprire il suo primo store ufficiale in Italia. In particolare, questo primo store verrà inaugurato in questi giorni a Cantù, in provincia di Como, proprio dentro il Bedetti Garden.

Lo spazio espositivo di 300 mq di Cantù, suddiviso fra ambienti interni ed esterni, non sarà solamente un luogo dove poter vedere i prodotti a marchio Weber, ma anche un posto dove verranno organizzati corsi ed eventi formativi. Qui troveranno spazio sia i dispositivi che gli accessori Weber.

Inoltre nell’assortimento del nuovo store ci saranno anche determinati prodotti esclusivi, inclusi merchandising e modelli di barbecue proposti in edizione speciale.

In realtà in Italia la sede nazionale della multinazionale in questione è aperta sin dal 2018, ma mancava ancora uno store ufficiale. Alessandro Radin, direttore generale di Weber Italia e penisola iberica, ha spiegato che da tempo stavano cercando un partner per condividere il loro progetto.

Lo hanno infine trovato in Garden Bedetti che ha accettato di condividere con Weber uno spazio di vendita monomarca, condividendo anche i criteri espositivi e di formazione del personale. Radin ha poi aggiunto che il progetto non si fermerà qui: l’azienda, infatti, ha in programma di aprire in Italia diversi altri Weber Store. Dove, ancora non è dato saperlo. E neanche il quando.