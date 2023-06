Wes Anderson ha creato una birra per promuovere il suo nuovo film, Asteroid City

di Luca Venturino 6 Giugno 2023

Mi raccomando – quando andrete a versarla, in barba alle nome della buona degustazione, sarà necessario trovare un equilibrio simmetrico tra il liquido e la schiuma. Ci stiamo riferendo alla nuova birra lanciata dalla Dogfish Head Craft Brewery, con sede nel Delaware, in collaborazione con Wes Anderson per promuovere il nuovo film del regista americano – Asteroid City. L’etichetta, in effetti, legge come un cartellone in miniatura di uno dei film di Anderson – palette di colori a pastello, uno stile che si piazza a metà strada tra il nostalgico e il retrò, e soprattutto, con una disposizione geometrica così ordinata da passare quasi per ossessiva.

Asteroid City: la birra di Wes Anderson per promuovere la nuova pellicola

La ricerca simmetrica che ha reso celebri le inquadrature di Wes Anderson – ogni frame una cartolina, direbbe qualcuno – è riscontrabile anche nel materiale pubblicitario che ha naturalmente accompagnato il lancio della birra, la cui produzione è in – è bene notarlo – edizione limitata. Per riflettere al meglio il tema e alcuni elementi dell’omonima pellicola, Asteroid Ciry Lager è stata prodotta con malto pilsner coltivato in modo rigenerativo, malto di mais Tuxpeno e luppolo Zuper Saazer insieme a un lievito lager della Pennsylvania della metà del XX secolo – un chiaro cenno di intesa agli eventi del film, che di fatto si svolgono negli anni ’50.

A proposito del film: Asteroid City sarà ambientato, come accennato appena qualche riga da, nel 1955 in una immaginaria città incastonata nella desolazione di un deserto a stelle e strisce. Stando a quanto lasciato trapelare circa la trama – e non temete, leggete tranquilli: non ci sogneremmo mai di bucarvi gli occhi con qualche spoiler furtivo -, il film seguirà l’itinerario di una convention di giovani astronomi che viene interrotta da una serie di eventi in grado di cambiare il mondo.

Ma torniamo a noi e alla nostra birra – è bene notare che la Asteroid City Lager sarà disponibile durante alcune proiezioni selezionate del film presso le sedi di Alamo Drafthouse negli Stati Uniti, tra cui New York City, Austin e Denver; mentre non ci sono (ancora) dettagli circa una eventuale esportazione anche da questa parte dell’Oceano Atlantico. Gran peccato.

“I mondi magici e stravaganti che Wes Anderson ha creato nei suoi film sono stati pietre miliari per il nostro marchio” ha commentato Sam Calagione, fondatore della Dogfish Head Craft Brewery. “Dal design giocoso e colorato del nostro hotel sul canale, il Dogfish Inn, alle vibrazioni vibranti e rinfrescanti della Asteroid City Lager, il lavoro di Wes ci ha sempre ispirato e questa birra è una celebrazione della nuova frontiera che Anderson e il suo team hanno creato con Asteroid City”.