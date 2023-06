Birra: Netflix lancia la sua prima etichetta per The Witcher (ma è analcolica)

Netflix e Athletic Brewing hanno lanciato una birra dedicata a The Witcher: arriva la Geralt's Gold, ma per qualche bizzarro motivo è analcolica. E Ranuncolo doesn't approve this

di Manuela Chimera 5 Giugno 2023

Ci siamo: la nuova stagione di The Witcher sta per approdare su Netflix (convenientemente proprio nel momento in cui tanti stanno disdicendo l’abbonamento a causa della nuova politica di non condivisione delle password della piattaforma di streaming). Ed ecco che Netflix e Athletic Brewing stanno lanciando una birra a tema The Witcher. Si chiama Geralt’s Gold ed è analcolica. What? Analcolica? E perché mai?

Birra The Witcher in arrivo grazie a Netflix e Athletic Brewing

Dunque, partiamo dai fatti. Netflix ha stretto una partnership con Athletic Brewing Company, uno dei più grandi birrifici artigianali di birra analcolica negli Stati Uniti. Da questa collaborazione è nata la produzione della birra The Witcher: sarà immessa in commercio in edizione limitata e si parla di tre birre differenti.

La prima a essere rilasciata è quella chiamata Geralt’s Gold ed è descritta come un luppolo analcolico ispirata alla serie fantasy. E qui mi viene da chiedere se qualcuno abbia effettivamente visto la serie o letto i libri di Andrzej Sapkowski, visto che mi risulta che Geralt e compagni bevano spesso e volentieri. E di sicuro non birra analcolica.

LEGGI ANCHE Burger King Giappone festeggia l’uscita del videogame Diablo Immortal con un hamburger diabolico a tema

Speculazioni alcoliche a parte, Josh Simon, vicepresidente dei prodotti di consumo di Netflix, ha dichiarato che adorano inventarsi modi nuovi e unici per far rivivere ai fan le serie che amano. E lavorare con Athletic Brewing (ricordiamo che le birre di Athletic Brewing derivano da un processo di fermentazione che garantisce alle bevande meno dello 0,5% di alcol a volume, il limite legale per definire come analcolica una birra prodotto negli Stati Uniti) è stata l’occasione perfetta per dare vita alle taverne preferite di Geralt. Taverne che, in origine, servono birra assai alcolica. Non ce li vedo Geralt e Ranuncolo sedersi al bancone a ordinare una birra analcolica!

Comunque sia, la Geralt’s Gold sarà messa in vendita negli Stati Uniti, ma è anche già disponibile sul sito web di Athletic Brewing. Anzi: le prime 750 persone che la ordineranno sul sito, riceveranno anche un omaggio. Ancora non si sa quali saranno le altre due birre prodotte per celebrare l’imminente uscita della terza stagione di The Witcher su Netflix (sempre che riusciate ancora a vederlo se avere un abbonamento condiviso con più persone), quella che vedrà per l’ultima volta Henry Cavill dare il volto a Geralt di Rivia (nelle prossime stagioni, infatti, Cavill sarà soppiantato da Liam Hemsworth).

Comunque sia, ogni serie su Netflix ha le sue collaborazioni. Se per The Witcher si è scelta di produrre una birra, ecco che per Bridgerton Netflix ha lanciato insieme a The Manesborough un apposito Afternoon Tea.