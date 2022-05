Whisky, all’asta la bottiglia di scotch più grande del mondo

di Dissapore 2 Maggio 2022

La bottiglia di whisky più grande del mondo, che contiene 311 litri di scotch, sta per essere messa all’asta. E potrebbe battere anche un altro record: quello di bottiglia di whiskey più costosa al mondo, oggi detenuto da una bottiglia standard da 70 cl.

Nello scorso settembre tre società legate al whisky – la società di investimento Fah Mai Holdings Group, la società Rosewin Holdings e l’imbottigliatore indipendente Duncan Taylor Scotch Whisky hanno riempito una bottiglia alta un metro e 80 centimetri, con 311 litri di pregiato scotch di 32 anni Macallan. Il Guinness World Records era sul posto per certificare l’evento e l’ha dichiarata “La più grande bottiglia di scotch”, che ha battuto il record precedente di 83 litri.

Il prossimo mese sapremo se anche il record del prezzo sarà infranto. La casa d’aste Lyon & Turnbull ha annunciato che la bottiglia, nota come The Intrepid, sarà messa all’asta il 25 maggio, un evento annunciato come un’offerta per “collezionisti pionieri un’opportunità unica nella vita di prendere il loro posto nella hall of fame del whisky”.

Per quanto riguarda il prezzo da record, l’annuncio affermava: “Si spera che The Intrepid superi la soglia di 1,9 milioni di dollari (1,5 milioni di sterline) e diventi il ​​​​più costoso mai venduto”. Ma per quanto riguarda una valutazione preventiva, il sito web di Lyon & Turnbull dice solo “Stima su richiesta”.