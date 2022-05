Whisky, all’asta la bottiglia più grande di sempre (pari a 444 bottiglie normali)

di Luca Venturino 6 Maggio 2022

Una maxi bottiglia di whisky equivalente al contenuto di 444 bottiglie di formato standard. Un colosso che di fatto ha già scritto la storia nel suo settore, entrando di pieno diritto nel Guinness World Record superando per 83 litri di capacità The Famous Grouse, che deteneva il titolo dal 2012. The Intrepid – questo il nome di battesimo del mostro in questione – è già stata misurata dagli addetti del Guinness, ed entro la fine del mese verrà battuta all’asta per un valore stimato di circa 1,5 milioni di sterline.

Una cifra che torreggia sui 67 mila del record italiano per una bottiglia di vino, conquistato solamente qualche ora fa, anche se bisogna ammettere che il formato è decisamente diverso: secondo quanto calcolato, se si degustasse un bicchierino standard (quello da 25 ml, per intenderci) del The Intrepid ogni sera, sarebbero necessari più di 34 anni (e probabilmente anche una manciata di fegati nuovi) per svuotarla del tutto; mentre per riempirla al momento dell’imbottigliamento, nella distilleria di Duncan Taylor Scotch Whisky, fu necessaria più di un’ora di tempo.

Collin Fraser, il banditore che dirigerà l’asta annunciata poco sopra, ha spiegato che colui che si porterà a casa il colosso acquisterà di fatto “un pezzo di storia del whisky scozzese” e, in maniera più umile, diventerà il proprietario esclusivo di una produzione unica creata “a quella che è ampiamente considerata come una delle migliori distillerie del mondo”. Va sottolineato, infine, che un quarto di qualsiasi importo di vendita superiore agli 1,3 milioni di sterline verrà devoluto all’ente di beneficienza Marie Curie.