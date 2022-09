Whisky, messa all’asta la collezione più cara di sempre: vale 2 milioni di dollari

di Luca Venturino 14 Settembre 2022

Si chiama The Timeless Whisky Collection ed è, a oggi, la collezione di whisky di maggior valore mai presentata in un’asta indipendente negli Stati Uniti. Secondo quanto lasciato trapelare dalla casa d’aste Sotheby’s, infatti, è composta da ben 497 lotti con un valore complessivo stimato – prima che l’asta vera e propria prenda il via, beninteso – che oscilla tra gli 1,6 e i 2,1 milioni di dollari. La collezione sarà offerta, come anticipato, da Sotheby’s in quel di New York il 23 di settembre, con offerte anticipate aperte già da venerdì 9: si tratta del risultato degli sforzi di un anonimo collezionista californiano e vanta trenta bottiglie che superano i 50 anni di età e ben cinquantatré magnum (niente bottiglie in miniatura però), tra cui The Macallan in Lalique Six Pillars Collection (stimate con un valore oscillante tra i 400.000 e i580.000 dollari).

“La Timeless Whisky Collection mette in mostra tutto ciò che i collezionisti cercano nel whisky, dalle bottiglie di alto valore e molto invecchiate, alle produzioni limitate e agli imbottigliamenti indipendenti di grande formato” ha commentato Jonny Fowle, responsabile di Whisky & Spirits di Sotheby’s per il Nord America e l’area EMEA. “Quando abbiamo iniziato a lavorare su questa collezione, siamo rimasti sbalorditi dalle sue dimensioni e dal suo valore, quindi sapevamo che avremmo dovuto fare qualcosa di speciale per portarla all’asta. Per questo motivo abbiamo scelto di commissionare la squisita piattaforma espositiva in rovere per The Macallan Six Pillars Collection e abbiamo lavorato direttamente con Lalique per offrire un’esperienza. L’apparizione di una collezione di questa portata stabilisce un altro punto di riferimento nel mercato delle aste di whisky”.