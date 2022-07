Whisky, vendute all’asta due bottiglie “in miniatura” per più di 8 mila euro

Aste da record per due bottiglie di whisky "in miniatura": entrambe sono infatti state vendute per oltre 8 mila euro.

Dopo lo sherry del Duca di Wellington, in questa nuova puntata di “aste strane e dove trovarle” vi racconteremo della vendita di due bottiglie di whisky scozzese: entrambe possono vantare di aver vissuto una storia decisamente notevole – la prima è infatti stata distillata oltre un secolo fa, e la seconda è invece proveniente dalla leggendaria distilleria Malt Mill di Islay -, ma il motivo per cui sono fonte di particolare interesse è che sono di fatto riuscite a diventare le bottiglie più costose del loro genere battute all’asta. Eh sì, “del loro genere”, perché di fatto le i due single malt in questione sono in miniature – entrambe da appena 5 cl.

Secondo quanto riportato dal sito britannico Decanter, infatti le bottiglie di Springbank 1919 50 Year Old e di Malt Mill 10 Year Old sono state vendute rispettivamente per 7.360 sterline (8.871 euro) e 6.670 sterline (8.039 euro) dalla casa d’aste online Whisky Auction. La distilleria Malt Mill, che abbiamo citato in apertura, deve buona parte della sua fama grazie al film The Angels’ Share diretto nel 2012 dal regista inglese Ken Loach, nel corso del quale si narrava della vendita all’asta di una botte inestimabile della sua produzione di whisky. “La terrò per qualche anno e mi sentirò orgoglioso di possederla” ha commentato l’acquirente della miniatura di Malt Mill, rimasto anonimo, nello spiegare le sue intenzioni.