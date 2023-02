Whisky The Macallan: un’edizione limitata viene venduta a 250 mila dollari

Una bottiglia in edizione limitata di whisky The Macallan è stata venduta a un'asta di beneficienza per 250 mila dollari.

di Luca Venturino 16 Febbraio 2023

Una bottiglia in edizione limitata della celeberrima e pregiata distilleria scozzese The Macallan ha raccolto ben 250 mila dollari in un’asta organizzata dalla famosa casa d’aste Sotheby’s in quel di New York. Importante notare, prima di farsi trafiggere dalla limpida consapevolezza che sì, con ogni probabilità non metterete mai le mani su un whisky così costoso; che il ricavato dell’asta sarà di fatto devoluto in beneficienza; e che stando a quanto riportato il prezzo finale – un quarto di milione, come accennato poco fa – ha superato di tre volte la stima di prevendita della bottiglia.

L’omaggio alla Grande Mela

Non che The Macallan sia estranea al mettere al mondo dei piccoli capolavori dal valore di svariate decine di migliaia di euro – i nostri lettori più attenti ricorderanno senz’altro l’etichetta invecchiata 77 anni messa in commercio solamente lo scorso dicembre alla modica cifra di 75 mila euro -, ma questa particolare bottiglia è davvero una chicca unica nel suo genere. Si tratta, infatti, di una delle due sole bottiglie della serie Distil Your World New York Single Cask Edition, con la seconda che di fatto è rimasta gelosamente custodita nell’archivio della distilleria scozzese.

Originariamente la stima di vendita si teneva su cifre ben più modeste – ma comunque non abbordabili per noi poveri plebei, non temete -, ossia tra i 30 mila e gli 80 mila dollari; ma come accennato le offerte presentate dai partecipanti hanno spinto il valore finale fino ai 250 mila bigliettoni.

Ma torniamo al lotto: l’idea che ha animato Polly Logan, mastro distillatore di The Macallan, era quella di “incarnare e celebrare l’essenza di New York come una città vibrante che unisce creatività, innovazione e abilità artistica”. Il whisky single malt è stato maturato in una singola botte di quercia europea del 2002, che secondo i produttori di whisky ha fornito un aroma di “noccioline ricoperte di cioccolato, insieme a un nuovo gusto di caramelle dolci e un pizzico di fiori di ciliegio”.

A rendere speciale la bottiglia è anche la confezione, sulla quale è stata incisa una mappa aerea della Grande Mela – un vero pezzo da collezione. “Possedere una bottiglia unica è un obiettivo importante per i collezionisti di whisky” ha commentato a tal proposito Jonny Fowle, Head of Whisky & Spirits di Sotheby’s “e questa bottiglia era veramente un’opportunità unica”.

“Siamo orgogliosi di aver assistito a una tale profondità di offerte” ha poi aggiunto “e di aver portato beneficio agli artisti di New York attraverso l’ente di beneficienza ChaShaMa”.