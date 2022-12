Whisky, una distilleria lancia una bottiglia di 77 anni: costa oltre 75 mila euro

di Luca Venturino 1 Dicembre 2022

Natale si avvicina: tempo di pensare alla lista dei regali per parenti e amici, spolverando la sempreverde bottiglia di vino per quella persona vagamente appassionata a cui sì, vogliamo senza ombra di dubbio bene, ma lo scambio dei presenti è previsto per domani sera e porca miseria non abbiamo avuto tempo di pensare a nulla. Quel che è peggio – caspita, è così tutti gli anni. Ebbene, oggi è ancora il 30 di novembre e avete ancora l’occasione di riscattarvi, di portare un regalo speciale che certamente resterà negli annali: una particolarissima bottiglia di whisky di ben 77 anni, appena lanciata dalla pregiata distilleria scozzese The Macallan. Il prezzo? Eh, quello potrebbe essere un problemuccio. Costa più di 75 mila euro. Ma volete mettere la soddisfazione di vedere la faccia del vostro amico quando se la troverà tra le mani? …No, eh?

Magari il prossimo anno, che quest’anno c’è l’inflazione…

Scherzi a parte – la bottiglia in questione è senza ombra di dubbio interessante: venuta al mondo formalmente nell’ormai lontano 1945, la The Macallan 77 Years Old (questo il suo nome ufficiale, senza ombra di dubbio molto eloquente, no?) è uno dei whisky scozzesi più antichi al mondo e uno degli imbottigliamenti più longevi mai rilasciati del marchio. La storia, tuttavia, tende a costare davvero un sacco di soldi; e come vi abbiamo già accennato ogni singola bottiglia ha un prezzo base di 65 mila e cinquecento sterline (equivalenti, grossomodo, a quasi 76 mila euro).

La stessa bottiglia è stata rifinita a mano e firmata dal Master Whisky Maker della distilleria in questione, Kristeen Campbell; e va a inserirsi nella cosiddetta Red Collection, ossia una linea di etichette selezionate dopo un lungo invecchiamento e progettata appositamente per evidenziare il significato del colore rosso nella storia di The Macallan.

“Il Macallan 77 Years Old è un’incredibile nuova aggiunta alla selezione di The Red Collection” ha commentato a tal proposito lo stesso Campbell. “È un whisky single malt impareggiabile che è maturato lentamente nel corso di sette straordinari decenni fino a raggiungere la massima perfezione”. Come accennato, tuttavia, non si tratta dell’etichetta più vecchia mai lanciata da The Macallan: appena un paio di anni fa, nel 2020, la distilleria scozzese uscì sul mercato con la he Macallan 78 Years Old, appena di un anno più vecchia.

Cos’è, tutto questo fantasticare su whisky di alto livello e soldoni vi ha messo un certo appetito, e volete ancora vivere per un po’ l’illusione di essere dei ricconi con una (gestibilissima) dipendenza dall’alcol? Non c’è problema – pensate che, appena un paio di mesetti fa, è stata messa all’asta la collezione più cara di sempre, con un valore di 2 milioni di dollari.