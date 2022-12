Whisky: una distilleria trasmette dalla botte la live dell’invecchiamento del distillato

di Manuela Chimera 9 Dicembre 2022

Diciamo che questa distilleria non è certo priva di fantasia. La distilleria statunitense Hayner Distilling, con sede in Ohio, ha ideato una Whiskey Webcam: in pratica ti colleghi e segui la live, minuto dopo minuto, dell’invecchiamento del distillato nella botte prescelta. Un vero e proprio feed live di whisky che invecchia fino a sei anni.

Chi vuole seguire la live del whisky che invecchia?

Se ti sei sempre chiesto cosa avvenga all’interno di una botte di whisky man mano che il distillato invecchia o come cambi il liquido nel corso del tempo, ecco che questa live fornisce tutte le risposte desiderate. Ideale anche per chi soffre di insonnia o per chi, in questo periodo di influenza, è costretto a stare a letto e ha un febbrone tale che non può vedere sullo schermo nulla di più impegnativo del whisky che invecchia, invecchia, invecchia…

Ma attenzione, non è che tutti possono assistere a questo processo. Sul sito è presente solamente un breve spezzone dell’interno della botte. Per poter assistere a tutto il processo dell’invecchiamento è necessario pre-acquistare una bottiglia provenienti da una delle sue 125 botti di Bourbon. Una volta scelta la bottiglia e la botte, tramite una webcam in diretta sarà possibile assistere all’invecchiamento del proprio whisky fino a quando non sarà pronto (cosa che potrebbe richiedere dai quattro ai sei anni di tempo).

Lo so, lo so, potrebbe essere difficile dopo sei anni in cui hai visto amorevolmente invecchiare quel whisky, prendere l’ardua decisione di berlo, ormai era quasi come un membro della famiglia.

Comunque sia, gli acquirenti non si limiteranno solo a guardare, ma potranno anche assaggiare dei campioni annuali dalla loro botte in modo da scegliere il momento preferito per l’imbottigliamento e la gradazione prescelta. Se non vogliono aspettare oltre i quattro anni, allora potranno ordinare la loro bottiglia al 90% di gradazione alcolica (45% ABV), mentre chi resisterà fino a sei anni arriverà al 55% ABV. Tuo il whisky, tua la decisione, questo il motto dell’azienda.

Greg Taylor, presidente di Hayner Distilling, ha spiegato che il primo sorso di quel whisky saraà in realtà la fine di un viaggio iniziato con quel whisky ben sei anni fa. Il loro scopo è che gli appassionati possano sperimentare l’intero viaggio in compagnia del loro whisky, dalla botte all’imbottigliamento, fino ad arrivare al primo sorso.

Ah, ovviamente il tutto avrà un costo: l’esperienza Whisky Webcam costa 149 dollari. Gli abbonati potranno accedere alla live tramite un codice QR fornito insieme alla tessera personale. Una volta effettuato l’accesso, un messaggio dirà “Bentornato. Eri mancato alla tua botte. Inoltre si potrà scegliere fra il Four Grain Bourbon Whiskey o l’High Rye Bourbon Whiskey, accompagnando il tutto con una colonna sonora in stile anni Venti.

A proposito di whisky: una distilleria ha immesso sul mercato un whisky invecchiato 77 anni, alla modica cifra di 75mila euro e rotti. Di sicuro non faceva parte della Whisky Webcam: ti immagini tramandare di generazione in generazione la live del whisky che invecchia per 77 anni prima di poterlo bere?