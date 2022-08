Whole Foods nei pasticci: test di laboratorio rilevano tracce di farmaci nella carne

Pare che la carne di Whole Foods contenga tracce di antibiotici, nonostante il brand la commercializzi con lo slogan "No Antibiotics, Ever".

di Luca Venturino 24 Agosto 2022

Nella carne venduta da Whole Foods sono stati trovati residui di antibiotici e altri farmaci, chiaro e inappellabile segno che i bovini sono per l’appunto stati trattati con prodotti farmaceutici – il che, considerando lo slogan “No Antibiotics, Ever” usato dal brand per commercializzare la propria carne bovina, è uno smacco notevole. A tal proposito tre consumatori e un’organizzazione no profit per il benessere degli animali ha citato Whole Foods Market in giudizio sottolineando i “gravi rischi per la salute” intrinsechi a questo tipo di pratica, riferendosi alla possibilità che possano formarsi batteri resistenti agli antibiotici in grado di causare gravi infezioni nei consumatori.

Stando a quanto emerso dal testo della denuncia, presentata in questi giorni alla corte federale di Santa Ana, in California, Whole Foods commercializza più di 40 prodotti a base di carne di manzo presentandoli, come accennato, come privi di antibiotici, tanto da addebitare notevoli aumenti di prezzo sulla base di tale affermazione. Affermazione che, come vi abbiamo già accennato, è di fatto stata smentita da alcuni test di laboratorio svolti nel 2021 e nel 2022 su campioni di carne provenienti da sei sedi del brand in quel di Chicago, Salt Lake City, San Francisco e Virginia in cui sono state trovate chiare tracce di residui di antibiotici.

I querelanti, com’è comprensibile, vogliono che Whole Foods corregga il modo in cui la sua carne bovina viene commercializzata e allo stesso tempo pretendono che paghi danni compensativi e punitivi, attualmente non ancora specificati, agli acquirenti che hanno pagato in eccesso i suoi prodotti: al momento né il brand in questione né Amazon, che lo acquistò diversi anni fa, hanno risposto alle richieste di commento.