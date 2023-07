Wimbledon, vietato stappare Champagne durante le battute: la richiesta dell’arbitro

di Luca Venturino 13 Luglio 2023

Una richiesta che inevitabilmente ha l’eco della ramanzina della maestra quando, insieme al compagno di banco di turno, si pensava di essere belli trincerati e invisibili nella fortezza dell’ultimo banco in fondo alla classe. Ci stiamo riferendo a quanto accaduto a Wimbledon, dove un arbitro ha preso il microfono per ricordare – o meglio, per chiedere – agli spettatori di non stappare in maniera troppo rumorosa dello Champagne durante le partite di tennis. Che d’altronde ve lo immaginate? Racchetta ben salda in mano, concentrazione a tenuta stagna che manco i monaci zen, siete a un passo a vincere un set… POP!

Niente Champagne durante le battute: la richiesta di un arbitro a Wimbledon

Ci manca solo il “Cin cin!” annunciato ad alta voce e il tintinnare dei bicchieri, che d’altro canto è ben risaputo che non sfiorare il calice di tutti porta una sfiga tremenda. Vuoi mica rischiare di beccarti una battuta di Djokovic – inspiegabilmente e misteriosamente fuori misura, ma non per questo meno violenta – dritta in fronte? Sia mai.

Scherzi a parte, il “fattaccio” (tra virgolette perché dai, ridiamoci su) è accaduto durante la sfida tra Anastasia Potapova e Mirra Andreeva, sul campo numero tre di Wimbledon, per l’appunto. A un certo punto, mentre una delle due sfidanti si stava preparando alla battuta, l’aria è stata attraversata da uno schiocco deciso, inequivocabile – quello che accompagna ogni bollicina che si rispetti. L’arbitro John Blom ha pensato bene di intervenire.

“Signore e signori, per favore, se state aprendo una bottiglia di Champagne, non fate mentre il giocatore sta per servire. Grazie” ha annunciato al microfono. La richiesta è stata accolta da qualche risata e da un divertito scroscio di applausi mentre Potapova, che si stava preparando alla battuta, annuiva energicamente alle parole dell’arbitro.

L’intera vicenda ha trovato risonanza virale nella vetrina dei social media: “Questo dev’essere il problema più da 1% di cui abbia mai sentito parlare”, ha scherzato un utente. Un altro ha proposto una sorta di semaforo per evitare altri incidenti del genere: “Dovrebbe esserci un sistema a luci gialle, verdi e rosse per preparare, stappare e versare il drink”.

Altri ancora, evidentemente intenditori, hanno sollevato qualche dubbio circa l’etichetta della bottiglia incriminata: “Come ha fatto l’arbitro a essere sicuro che fosse Champagne?”. Il che, lo dobbiamo ammettere, è una domanda legittima – ma poiché Lanson è di fatto lo Champagne ufficiale di Wimbledon ed è associato al torneo da quasi 50 anni, l’intuizione del nostro protagonista ci pare più che plausibile.