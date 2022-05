World’s 50 Best Bars: la premiazione si terrà a Barcellona il 4 ottobre

di Luca Venturino 25 Maggio 2022

World’s 50 Best Bars cambia aria e, per la prima volta nei suoi 13 anni di storia, dice arrivederci a Londra (dove invece si terrà la premiazione di World’s 50 Best Restaurants dopo la “squalifica” di Mosca) alla volta della Catalogna: la presentazione della prestigiosa classifica dei 50 migliori bar al mondo, infatti, sarà presentato con una cerimonia dal vivo a Barcellona nella giornata di martedì 4 ottobre 2022. Cerimonia che, di fatto, unirà l’intera comunità globale dei bar in una celebrazione delle figure professionali e dei protagonisti di questo universo, dai baristi ai marchi di prima linea.

Più precisamente la classifica, votata da una stimata Academy di oltre 650 anonimi esperti del settore, verrà svelata nell’ambito di un festival di eventi che si terrà per una settimana nella capitale catalana; mentre prima della cerimonia finale 50 Best rivelerà i vincitori dei premi individuali (Michter’s Art of Hospitality, premio destinato al bar in grado di offrire la migliore esperienza di ospitalità; e Altos Bartenders’ Bartender per il bartender che si è distinto più degli altri per promuovere il mestiere) e i locali occupanti le posizioni 51-100 nella classifica finale. Verrà infine svelato il vincitore della prima edizione della 50 Best Bars The Blend Scholarship, una borsa di studio rivolta a qualsiasi barista di età pari o superiore ai 21 anni e con meno di tre anni di esperienza: il fortunato bartender avrà l’opportunità di completare due stage in due dei migliori bar del mondo (The Connaught a Londra e Katana Kitten a New York City), con tanto di 500 sterline a settimana per pagarsi il soggiorno e godersi la città.

“Siamo lieti di portare la cerimonia di The World’s 50 Best Bars a Barcellona quest’anno, per celebrare il ritorno dei viaggi internazionali e la straordinaria performance del settore globale dei bar nell’ultimo anno” ha commentato Mark Sansom, Content Director di The World’s 50 Best Bars. “Londra è stata una casa fantastica per noi ma, uscendo dalla pandemia, siamo entusiasti di avere l’opportunità di puntare i riflettori su altre grandi città dei cocktail, a cominciare da Barcellona, ​​che vanta tre locali eccezionali nell’elenco finale”.