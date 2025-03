World’s 50 Best Restaurant: ecco il miglior ristorante d’Asia

Il Gaggan di Gaggan Hanand è il miglior ristorante di tutta l'Asia, ha decretato la World's 50 Best. E se vi dicessimo che però c'è chi non la pensa così?

A Seoul il bronzo è diventato oro. Il Gaggan di Bangkok, creatura di chef Gaggan Anand già forte del terzo posto rimediato lo scorso anno e del titolo di migliore ristorante della Thailandia, sale sul tetto del continente: secondo World’s 50 Best Restaurant è il miglior locale di tutta l’Asia.

Già numero uno in Asia dal 2014 e 2018 (un record), Gaggan Anand non è certo un volto nuovo per i piani alti della classifica di casa 50 Best. Insomma: il suo trionfo, per quanto meritato, non ci sorprende troppo; ma vale la pena ricordare che dall’altra parte del fiume c’è chi la pensa diversamente.

Gaggan Anand sul tetto dell’Asia, secondo 50 Best

Superstar continentale e heavy hitter sul palco mondiale, con il piazzamento più recente in 50 Best che lo vede al nono posto complessivo, Gaggan Anand è noto in particolare per la sua cucina creativa e multietnica, che unisce la corrente indiana progressista con influenze giapponesi, francesi e thailandesi. Il suo omonimo ristorante funziona così, con le dovute proporzioni: quattordici posti affacciati su di una cucina aperta, un menu da oltre venti portate, una performance culinaria che per carattere e impronta ricorda uno spettacolo teatrale.

Bangkok e Tokyo si spartiscono (ancora) corona di città regina della cucina gourmet dell’Asia, con nove referenze ciascuna. Gaggan, come abbiamo visto, prende l’oro; seguita da The Chairman e da Wing a Hong Kong, che occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto. Per la prima entrata giapponese tocca scivolare alla quarta posizione: trattasi del Sézanne, ristorante del Four Season Hotel Tokyo Marumouchi, che lo scorso anno indossò l’alloro del primo classificato.

Il palcoscenico, di fatto, è abbastanza ampio da ospitare un paragone. Gaggan trionfa come migliore ristorante dell’Asia, ma numeri – o stelle – alla mano c’è chi potrebbe dissentire. Ci riferiamo, come avrete senz’altro intuito, alla Guida in Rosso, che proprio una manciata di mesi fa visitò la Thailandia incoronando il primo ristorante tre stelle Michelin.

Non si tratta del Gaggan, ovviamente, ma del Sorn di chef Supaksorn “Ice” Jongsiri, anch’esso situato in quel di Bangkok. Lo stesso Sorn che, nella classifica di casa 50 Best, occupa invece la sedicesima posizione. Insomma, qui si tiene gli occhi puntati su Torino: nulla ci vieta, però, di condire il tempo che passa con un po’ di piccante. Maliziosi noi? Ma dai: non è certo la prima volta che i nostri protagonisti allargano un po’ i gomiti.