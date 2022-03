World’s 50 Best Restaurants: bar e ristoranti russi esclusi dalle classifiche 2022

di Luca Venturino 7 Marzo 2022

L’annuncio arriva direttamente dai canali social ufficiali. Le classifiche dei cinquanta ristoranti e bar migliori del mondo non includeranno alcun locale russo. Lo spieghiamo a scanso di equivoci: la notizia non ha nulla a che fare con la qualità dei locali in questione (non è uno spoiler, insomma), la decisione di World’s 50 Best Restaurants è proprio quella di escluderli del tutto.

“Non ci saranno stabilimenti russi inclusi nell’elenco dei 50 migliori ristoranti del mondo 2022 o nell’elenco dei 50 migliori bar del mondo 2022” si legge nella didascalia del post pubblicato su Instagram. Poi una piccola, ma importante precisazione: “Non riteniamo alcun ristorante o bar individualmente responsabile delle azioni del loro governo e riconosciamo tutti coloro in Russia che hanno coraggiosamente denunciato le azioni dei loro leader. In questo momento, i nostri pensieri continuano ad essere rivolti al popolo ucraino”. Vero che l’intenzione è probabilmente quella di unirsi all’abbraccio collettivo di solidarietà del mondo della ristorazione, ma il dubbio morale rimane: è giusto punire l’intero settore, dove senza ombra di dubbio lavorano persone che non hanno nulla a che fare e che condannano la guerra? Ai posteri e ai filosofi l’ardua sentenza.