World’s Best Female Chef 2022: vince chef Leonor Espinosa di Bogotà

Chef Leonor Espinosa del ristorante Leo di Bogotà ha vinto il titolo come World's Best Female Chef 2022: è lei la miglior chef donna dell'anno per i 50 Best Restaurants.

di Manuela 19 Maggio 2022

Chi è il miglior chef donna del mondo del 2022 per il The 50 Best Restaurants? È Leonor Espinosa del ristorante Leo di Bogotà: la chef si è aggiudicata il titolo di World’s Best Female Chef 2022.

Un ottimo risultato per una chef che non ha mai studiato per diventare chef. Ma nonostante questo, da 15 anni Leonor Espinosa è riuscita a creare una cucina all’avanguardia e innovativa. Nel suo ristorante Leo, infatti, la chef cerca di usare la cucina e la gastronomia come un sistema di sviluppo socio-economico.

Da giovane la chef ha studiato economia e belle arti, salvo poi lavorare come dirigente pubblicitaria fino ai 35 anni. Nonostante abbia capito sin da subito che questo percorso non era adeguato a soddisfare il suo spirito creativo, ha comunque continuato a studiare economia, ma applicandola al campo della gastronomia.

La chef ha così deciso di imparare a cucinare da sola, aprendo poi nel 2007 il suo ristorante, Leo. La sua cucina si basa sul concetto “Ciclo-Bioma”: cerca modi innovativi per inserire specie poco usate nella nuova cucina colombiana moderna.

Grazie alle sue idee, Leo è stato il primo ristorante colombiano a entrare a far parte della classifica dei 50 Best World Restaurants nel 2019, arrivando 46esimo nella classifica 2021.

Nel 2008, poi, insieme alla figlia (e sommelier) Laura Hernandez-Espinosa, ha creato il Funleo, associazione senza scopo di lucro che vuole preservare e proteggere i segreti degli ingredienti indigeni e delle tecniche ancestrali che stavano ispirando i menu di Leo.

Nel 2017 la chef ha ricevuto il Basque Culinary World Prize per il suo lavoro rivoluzionario con Funleo. A livello pratico, questo progetto si manifesta nel ristorante tramite ingredienti insoliti che possiamo trovare nel menu:

formiche Hormigas Culonas

vermi mojoy

pelle e lingua del pesce pirarucu amazzonico

mucillagine di cacao Tayrona

Poco prima che arrivasse la pandemia, Espinosa aveva pensato di spostare il ristorante in una nuova location. Ma poi era arrivato il Covid-19 ed ecco che la chef era stata costretta a chiudere il locale, salvo poi riaprirlo nel 2021 in una nuova sede, nel quartiere di Chapinero. Qui il ristorante propone due concept: da una parte c’è la sala da pranzo di Leonor con i suoi menu degustazione creativi, mentre dall’altra c’è la sala da pranzo di Laura con i suoi cocktail e liquori preparati sempre con ingredienti autoctoni.