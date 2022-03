World’s Most Ethical Companies 2022: Illycaffè è l’unica azienda italiana in classifica

di Manuela 16 Marzo 2022

È stata rivelata la classifica dei World’s Most Ethical Companies 2022: l’unica azienda italiana presente è Illycaffè.

L’azienda si configura per il decimo anno di seguito nella lista delle aziende maggiormente etiche al mondo. Ed è l’unica italiana presente fra le 136 che si sono classificate. Andrea Illy, presidente di Illicaffè, ha spiegato ad Adnkronos che “l’impegno a operare in modo etico fa parte del dna dell’azienda fin dalla sua nascita, vogliamo continuare a rappresentare un esempio positivo per tutta l’industria del caffè, perpetuando un modello di business sostenibile e basato su principi etici”.

Andrea Illy ha poi continuato spiegando che l’essere inclusi per il decimo anno di fila nella lista delle aziende più etiche al mondo e aver ottenuto anche la certificazione B-Corp sono traguardi importanti per l’azienda. Inoltre intendono perseguire nuovi obiettivi per ridurre l’impatto del cambiamento climatico e arrivare alla carbon neutrality.

Timothy Erblich, amministratore delegato di Ethisphere, ha fatto poi le sue congratulazioni a Illycaffè per essere stata inserita nel decimo anno consecutivo fra le World’s Most Ethical Companies. Ma come si fa a entrare in questa classifica? Ebbene, Etisphere ha creato il Quoziente Etico, composto da più di 200 domande su cultura, pratiche sociali e ambientali, etica, compliance, governance, attenzione alle diversità e iniziative per supportare la value chain. Basandosi sulle risposte a queste domande, poi, ecco che viene stilato ogni anno la classifica.

World’s Most Ethical Companies 2022: altre aziende

Fra le 136 aziende (suddivise fra 22 paesi) che sono entrate a far parte della lista World’s Most Ethical Companies 2022, nel settore food abbiamo anche:

Brown-Forman (Stati Uniti, prima volta)

Charoen Pokphand Group (Thailandia, seconda volta)

Grupo Bimbo (Messico, sesta volta)

Illycaffè (Italia, decima volta)

Kellogg’s (Stati Uniti, 14esima volta)

Northumbrian Water Group (Regno Unito, 11esima volta)

Pepsico (Stati Uniti, 16esima volta)

Starbucks (Stati Uniti, 14esima volta)

Altri nomi noti finiti nella lista sono: