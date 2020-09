Xbox Series S come un Oreo? Scambio di tweet esilarante

Botta a risposta a suon di tweet. Protagonista il biscotto Oreo e, ancora una volta, una console. Dopo PlayStation 5 associata da moltissimi utenti ad un Oreo “al contrario”, ieri è proprio dalla pagina Twitter ufficiale del biscotto che arriva un tweet ironico sull’aspetto di Xbox Series S, la nuova console di Microsoft in arrivo questo inverno.

A lanciare il sasso è stata appunto Oreo, che in un tweet ha pubblicato la foto di un suo biscotto posizionato al posto della griglia rotonda della console. Come a voler mostrare una sorta di biscotto con “troppa crema”.

It's all we can see now… https://t.co/9YObAoJxrp

— OREO Cookie (@Oreo) September 8, 2020