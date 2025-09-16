Chef Yannick Alléno sbarca nel mondo moda, alla guida del Monsieur Dior

Maison Dior accoglie letteralmente in casa propria chef Yannick Alléno, aprendogli le porte del ristorante Monsieur Dior. L’indirizzo è quello di 30 Montaigne a Parigi, luogo di nascita dello storico marchio di moda, fondato tra queste mura il 15 dicembre 1946 da Monsieur Dior. Proprio quest’ultimo è il nome della tavola sotto la guida del cuoco, che entra così ufficialmente nel mondo della moda. Sotto la sua ala protettrice anche la pasticceria-café dell’elegante palazzo.

La firma di Alléno per Monsieur Dior

Lo storico luogo di nascita della maison Dior è relativamente fresco di ristrutturazione. Le porte del numero 30 in Avenue Montaigne, nella città delle luci, hanno infatti riaperto le porte nel 2022 dopo due anni di rifacimenti.

Punto di interesse nel palazzo non è solo la rinomata boutique di moda, ma anche gli indirizzi gastronomici ospitati nella stessa location: il ristorante Monsieur Dior e la pasticceria-café.

Fino a oggi (letteralmente, dato che il passaggio di testimone è proprio previsto per martedì 16 settembre) le redini delle cucine di casa Dior al 30 Montaigne erano state tenute da Jean Imbert; dopo le accuse di violenza da parte delle sue ex, però, il celebre chef francese si è ritirato dalle sue attività gastronomiche.

Il gruppo LVMH, sotto il quale rientra anche Dior, ha allora individuato in Alléno il nuovo cuoco ideale per il raffinato compito. Alléno, fresco anche di collaborazione con Qatar Airways, conosce già bene il gruppo poiché è proprio sotto l’ombrello di LVMH che opera Le 1947 à Cheval Blanc, tre stelle Michelin a Courchevel – località sciistica della Savoia – che fa capo proprio ad Alléno.

Per Monsieur Dior, Alléno sembra essersi chiesto: “Cosa farebbe Christian Dior se dovesse creare un ristorante oggi?”. La risposta del cuoco è stata un menu appositamente pensato per la casa di moda con richiami all’universo tessile Dior. Fiori e altri elementi naturali saranno altresì protagonisti dei piatti, proprio come Christian Dior avrebbe gradito.