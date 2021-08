Richiamo sul sito Salute.gov: ritirati dal commercio lotti dello Yogurt magro te verde/zenzero di Latte Montagna Alto Adige (Mila) per rischio chimico.

di Manuela 12 Agosto 2021

Altro richiamo sul sito Salute.gov: ritirati dal commercio alcuni lotti dello Yogurt magro te verde/zenzero di Latte Montagna Alto Adige (Mila) a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella dell’11 agosto 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data dei controlli effettivi è quella del 29 luglio 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Yogurt magro te verde/zenzero 2x125g, mentre il marchio del prodotto è Mila. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 41 7 CE, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato e il nome del produttore è Latte Montagna Alto Adige (Soc. Agr. Coop.), con sede dello stabilimento a Bolzano.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo coincidono con la data di scadenza o termine minimo di conservazione e sono:

1 agosto 2021

17 agosto 2021

25 agosto 2021

L’unità di vendita rappresentata, invece, dalla confezione da due vasetti da 125 grammi.

Il motivo del richiamo è un ritiro in via precauzionale a causa della presenza di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge in un ingrediente, più precisamente nella farina di semi di carrube.

Nelle avvertenze si chiede ai consumatori che avessero già acquistato confezioni dei suddetti lotti di riportarle presso il punto vendita di acquisto.