Yutaka Sushi Nori: richiamo per rischio chimico

di Manuela 20 Gennaio 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti dello Yutaka Sushi Nori a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 19 gennaio 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 18 gennaio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Yutaka Sushi Nori 11g, il marchio del prodotto è Sushi Nori e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Mpreis Warenvertriebs GmbH. Invece, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, sia il nome del produttore è sempre Tazaki Foods Ltd, con sede dello sabilimento in 12 Innova Way a Enfield, Regno Unito.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

04-11-22

06-11-22

10-11-22

In tutti e tre i casi la data di scadenza o termine minimo di conservazione è quella del 10 novembre 2022, mentre l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 11 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè un elevato contenuto di iodio. Nelle avvertenze gli esercenti sono pregati di ritirare subito i lotti sopra indicati dagli scaffali di vendita e dal magazzino, mentre seguiranno disposizioni per lo smaltimento. Per i clienti in questi casi il consiglio è quello di non consumare il prodotto con i lotti in questione se già acquistati e presenti in casa.